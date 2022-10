﻿Offener Brief: Brandenburger Stadt stellt sich gegen Ukraine-Politik des Bundes

Als eine der ersten Städte Deutschlands bezieht Königs Wusterhausen in Brandenburg offiziell Position gegen die deutsche Ukraine-Politik. Hinter dem offenen Brief an die Bundesregierung, der auf der Seite der Stadt veröffentlicht wurde, stehen aber nicht alle Fraktionen.

Königs Wusterhausen. Die Stadt Königs Wusterhausen in Brandenburg hat einen offenen Brief an die Bundesregierung veröffentlicht, in dem sie den Umgang der Regierung mit Russlands Krieg gegen die Ukraine kritisiert. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Stadtrat am Donnerstag in einer Sondersitzung gefasst - doch es gibt auch scharfe Kritik an dem Schreiben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Sondersitzung war eigentlich aus anderen Gründen einberufen worden, es ging um Personalien. Der Brief, an dem bereits wochenlang im Hintergrund gearbeitet worden war, rückte jedoch als einziger weiterer Punkt auf die Tagesordnung – und die Debatte dazu nahm dann auch rund eine Stunde in Anspruch.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

„Alles dafür tun, dass die Waffen schweigen“

In dem offenen Brief kritisieren die Stadtverordneten die anscheinend fehlenden diplomatischen Bemühungen, den Konflikt zu lösen und die Konzentration auf Waffenlieferungen an die Ukraine. „Eine Politik, die sich darauf versteift, dass es nur eine militärische Lösung dieses Konfliktes geben könne, nimmt Tod und Zerstörung – vor allem für zigtausende Unbeteiligte und Unschuldige – billigend in Kauf“, heißt es. Opfer dieser Politik sei letztlich auch viele ärmere Länder auf der Welt, darüber hinaus aber die deutsche Wirtschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Umfang des Gesamtschadens ist unabsehbar. Die Arbeitslosigkeit wird explodieren, gleichzeitig steigt die Zahl der Flüchtlinge, die Sozialsysteme sind jetzt schon völlig überlastet. Daraus folgende soziale und politische Unruhen sind zwangsläufig“, heißt es weiter. Der Brief endet mit der Forderung, „alles zu unterlassen, was diesen Krieg verlängert und alles dafür zu tun, dass die Waffen schweigen. Sowohl im Waffenkrieg als auch im Wirtschaftskrieg“, heißt es.

Brief löst Spannungen innerhalb der Stadtpolitik aus

Die Veröffentlichung wurde letztlich mit großer Mehrheit beschlossen. 17 Stadtverordnete stimmten mit ja, sechs mit nein, einer enthielt sich. Dass das Ergebnis so klar sein würde, war nicht unbedingt abzusehen, da der Brief im Vorfeld schon große Spannungen ausgelöst hatte, sowohl zwischen Fraktionen als auch innerhalb einzelner Fraktionen.

Angestoßen und verfasst hatte den Brief der Fraktionsvorsitzende der Vereinigten Bürgerfraktion, Christian Dorst. Auf erste Versionen hatte es aber scharfe Kritik gegeben, sowohl aus den eigenen Reihen als auch von SPD und Grünen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christian Dorst (M.) hat den Brief angestoßen und in weiten Teilen verfasst. © Quelle: Frank Pawlowski

Auch die CDU war sich in der Bewertung des Briefs nicht einig. Dorst brachte den Brief deshalb nicht als Fraktionsantrag ein, sondern suche sich neun Mitunterzeichner, darunter neben einigen Mitgliedern seiner Fraktion auch CDU-Fraktionschef Christian Möbus, Linken-Fraktionschef Michael Wippold und Birgit Uhlworm und Priska Wollein von der Fraktion UBL/UFL.

Zuhörer applaudieren

Beschlossen wurde letztlich eine gekürzte und abgemilderte Version, die in der Debatte die ausdrückliche Zustimmung einer breiten Mehrheit von Linken bis AfD fand. Es gab am Ende auch Applaus aus den Reihen der Zuhörerinnen und Zuhörer.

Auf Ablehnung war der Brief im Vorfeld bei Grünen und SPD gestoßen. Beide Fraktionen brachten deshalb kurz vor der Sitzung noch einen eigenen, deutlich kürzeren Brief als Alternativvorschlag ein, der auf die Schilderung möglicher Kriegsfolgen verzichtete und auch keine direkte Kritik an der Politik der Bundesregierung enthielt. Diese Version fiel in der Debatte aber durch. Auch ein Antrag der Grünen, noch einmal in den Ausschüssen über Formulierungen zu diskutieren, wurde abgelehnt.

Grüne und SPD stimmen gegen Brief

SPD und Grüne stimmten daher letztlich geschlossen gegen die Publikation des offenen Briefs. Katherina Toth-Butzke (Grüne) äußerte auch rechtliche Bedenken. „Der Brief ist nicht sachlich formuliert, er enthält Unterstellungen, ich möchte ihn nicht mittragen und möchte auch meinen Namen als Mitglied der SVV nicht darunter sehen“, so Toth-Butzke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Letztlich fand die Originalversion aber einen klare Mehrheit, auch Bürgermeisterin Michaela Wiezorek stimmte dafür. „Als Pazifistin werde ich gegen alles stimmen, was mit Waffen Konflikte lösen will. Bei uns in der Stadt wird die Auswirkung eines Wirtschaftskrieges deutlich“, sagte sie. Der Brief wurde am Freitag auf der Seite der Stadt Königs Wusterhausen veröffentlicht.

„Soll beispielgebend für andere sein“

Königs Wusterhausen ist damit eine der ersten Städte Deutschlands, die sich per Stadtverordnetenversammlungsbeschluss gegen die Ukraine-Politik der Bundesregierung ausspricht. Christian Dorst, selbst Unternehmer, zeigte sich nach dem Beschluss emotional angefasst. „Uns ist allen klar, dass man sich damit in den Wind stellt, aber das ist das was uns derzeit alle umtreibt“, sagt er. „Ich wünsche mir jetzt, dass unser Beschluss auch beispielgebend ist für andere Kommunen.“

Die Debatte darüber, ob der Brief im Namen der gesamten Stadtverordnetenversammlung (SVV) veröffentlicht wird, war allerdings auch einen Tag später noch nicht abgeschlossen. SPD-Fraktionschef Ludwig Scheetz, der auf der Sitzung nicht anwesend war, distanzierte sich im Nachgang klar von dem Brief. „Wir sperren uns nicht gegen eine Positionierung der SVV. Aber der Brief strotzt vor Unterstellungen, wertenden und schwierigen Aussagen, hinter denen wir uns nicht versammeln können“, sagte er. Dass viele Menschen verunsichert sind und Existenzängste haben, sei nachvollziehbar. „Da muss der Staat helfen, und das tut er auch“, so Scheetz. „Aber ob die Regierung ausreichend diplomatische Bemühungen an den Tag legt, können wir uns nicht anmaßen zu beurteilen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.