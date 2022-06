Bei den Bürgermeisterwahlen in Königshain kam es am vergangenen Sonntag zu einem überraschenden Wahlergebnis. Gewählt wurde ein Kandidat, der zunächst gar nicht auf dem Stimmzettel stand. Der Grund dafür war eine Regelung, die den Wählern besondere Freiheiten verlieh.

In der kleinen Gemeinde im Landkreis Görlitz hat mit Maik Wobst ein Kandidat die Bürgermeisterwahl gewonnen, der gar nicht auf dem Stimmzettel stand. Er erhielt am Sonntag 50,4 Prozent der 715 gültigen Stimmen, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Möglich wurde der Wahlsieg durch eine besondere Regelung. Weil nur ein Kandidat, Peter Himmstedt, auf dem Wahlzettel stand, konnten Bürgerinnen und Bürger in einer freien Zeile einen weiteren Namen eintragen, wie ein Sprecher des Landkreises am Montag erklärte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kostenfrei bis 16:30 Uhr lesen Seit Sonntagabend steht fest: Maik Wobst ist neuer Bürgermeister von Königshain (Sachsen). In der kleinen Gemeinde in der Nähe von Görlitz stand nur ein Kandidat zur Wahl. Das Skurrile: Wobst war nicht diese Person. Doch wie kann das sein? Jetzt mit RND+ lesen

Neben Wobst trugen Wähler noch drei andere Kandidaten ein, die jedoch nur jeweils wenige Stimmen erhielten. Wobst selbst hatte laut dem Sprecher des Landkreises im Vorfeld zur Wahl angekündigt, dass er gerne Bürgermeister werden wolle. Zuvor hatte die „Sächsische Zeitung“ berichtet.

RND/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter