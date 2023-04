﻿Kolumbiens Präsident und der „totale Frieden“

Kolumbien leidet unter den Drogenkartellen und Guerilla-Gruppen. Der neue Präsident Gustavo Petro setzt auf den Dialog mit allen bewaffneten Gruppen – und will so dem langen und blutigen Konflikt ein Ende setzen. Kann das überhaupt gelingen?

Jubel in der Wahlnacht am 19. Juni 2022: Der ehemalige Guerillero Petro hat die Präsidentenwahl in Kolumbien gewonnen – Vizepräsidentin ist Francia Márquez.

Bogotá. Es gibt einen Satz, den Beatriz Valdés besonders oft in ihrer Jugend hörte: „In diesem Stadtteil haben sie jemanden getötet.“ Sie, das waren paramilitärische Gruppen. Die Stadt, das war Lorica, ein Ort an der kolumbianischen Karibikküste. „Gewalt war so normalisiert, die Toten waren nur noch Zahlen“, erinnert sich die heute 26-Jährige.

An diesem Nachmittag im März sitzt sie auf einer Bank im Innenhof des „Fragmentos“ (deutsch: „Bruchstücke“) im Herzens Bogotás. Das Museum erinnert an den bewaffneten Konflikt mit der marxistisch orientierten Guerilla-Gruppe FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, deutsch: Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens). Die grauen, leicht unebenen Fliesen des Museums erscheinen unscheinbar – dabei bestehen sie aus geschmolzenen Waffen der FARC.

Erst als Erwachsene wurde mir klar, wie viel sexuelle Gewalt die Frauen damals in meiner Stadt erfahren haben. Beatriz Valdés, Journalistin

Noch heute erinnert sich die Journalistin an die tagtägliche Kontrolle, die sie als Teenager erlebte. Denn es waren nicht nur Morde und Drohungen, die Zivilisten einschüchtern sollten. Die Paramilitärs vergewaltigten Frauen und Mädchen, um ihre Macht zu demonstrieren, um Angst zu verbreiten. Ihr Vater bestand jahrelang darauf, sie bei Tag und Nacht selbst durch die Stadt zu fahren. „Mir war damals die Gefahr nicht so bewusst. Erst als Erwachsene wurde mir klar, wie viel sexuelle Gewalt die Frauen damals in meiner Stadt erfahren haben“, sagt Beatriz Valdés. Die junge Frau spricht schnell, muss bei keiner Frage innehalten.

Beatriz Valdés (26) ist in Lorica an der kolumbianischen Karibikküste aufgewachsen – und hat während ihrer Jugendzeit die Kontrolle durch paramilitärische Gruppen erlebt. Das Thema Frieden ist für sie eine Herzensangelegenheit. © Quelle: Julia Kaiser

Auch heute noch zählt Kolumbien zu den gefährlichsten Ländern der Welt. Paramilitärs, Banden, Kartelle – unzählige bewaffnete Gruppen tyrannisieren die Bevölkerung – und ignorieren das Gewaltmonopol des Staates. Es ist nun ausgerechnet der erste linke Präsident der Geschichte des Landes, der das Land nachhaltig befrieden will. Gustavo Petro, der im vergangenen Sommer die Präsidentschaftswahlen gewann, hat für seinen Plan einen ebenso ambitionierten wie martialisch klingenden Namen gefunden: Er möchte nicht nur Frieden stiften, Petro will den „totalen Frieden“.

Die meisten Opfer waren Zivilisten

Doch was bedeutet das? Ein Blick zurück: Seit den 1960er-Jahren kämpft die FARC gegen den kolumbianischen Staat, die kolumbianischen Streitkräfte sowie gegen rechtsgerichtete paramilitärische Gruppen und Drogenkartelle. Allein zwischen 1958 und 2012 verloren etwa 218.000 Menschen ihr Leben – die meisten von ihnen waren Zivilisten.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs.

Doch dann, im Jahr 2016, sollte ein neues Zeitalter beginnen: Nach jahrelangen Verhandlungen schlossen die Regierung und die FARC offiziell Frieden – ein Abkommen, das in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Mit dem Friedensvertrag wurden die Rebellen aufgefordert, ihre Waffen abzugeben, Ex-Guerilleros wurden in die Gesellschaft zurück eingegliedert. Im Oktober 2016 erhielt der damalige kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos den Friedensnobelpreis.

Friedensvertrag von 2016: Drogenkartelle und ELN waren nicht Teil

Doch Frieden im Land sieht anders aus. Denn auch nach dem Abkommen waren weiterhin Mitglieder der FARC im Untergrund aktiv. Zudem verblieb die marxistische ELN (Ejército de Liberación Nacional, deutsch: Nationale Befreiungsarmee) als stärkste Guerilla-Gruppe. Auch Drogenkartelle und paramilitärische Gruppen waren nicht Teil des Friedensvertrags. Darüber hinaus sabotierte Santos’ Nachfolger Iván Duque den Friedensprozess, das Abkommen mit der FARC wurde nicht umgesetzt. Die Gewalt kehrte zurück.

Gustavo Petro reagierte mit dem „totalen Frieden“. Im November 2022 verabschiedete die Regierung das entsprechende Gesetz. Es sieht unter anderem vor, die Rebellen wieder in die Gesellschaft zu integrieren, Haftbefehle sollen aufgehoben werden.

Humanidad Vigente: „Nie zuvor gab es ein so großes Engagement“

„Nie zuvor gab es ein so großes Engagement, einen Friedensprozess mit allen bewaffneten Akteuren zu initiieren“, sagt Daniel Ricardo Franco im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der 35-Jährige arbeitet bei Humanidad Vigente, einer Nichtregierungsorganisation, die sich vor allem für die Rechte von Frauen, Kindern, Jugendlichen und Opfern des Konflikts in Kolumbien einsetzt. Olga Silva, Direktorin von Humanidad Vigente, ist Teil des Verhandlungsteams der Regierung mit der ELN. Mit seinem Konzept steht Petro im Gegensatz zu dem konservativen Ex-Präsidenten Iván Duque, dessen Regierung laut Daniel Ricardo Franco „den Frieden zerstören wollte“.

Der sogenannte totale Frieden soll durch Verhandlungen bei Gruppen mit politischer Motivation, wie die ELN, erreicht werden. Im vergangenen Herbst nahm Bogotá die Gespräche auf. Bei Gruppen ohne Ideologie – wie Drogenkartelle und paramilitärische Einheiten – setzt die Regierung hingegen auf „Unterwerfung vor Gericht“. Das bedeutet, dass Mitglieder des organisierten Verbrechens strafrechtliche Verantwortung übernehmen, Informationen liefern und Opfern eine Wiedergutmachung bieten – im Gegenzug verhängt der Staat eine niedrige Freiheitsstrafe von sechs bis acht Jahren.

Der Frieden ist für Journalistin Beatriz Valdés eine Herzensangelegenheit

Gustavo Petro erhielt 50,4 Prozent der Stimmen bei der Stichwahl am 19. Juni 2022 – darunter auch die von der 26-jährigen Beatriz Valdés. Unterstützt wird der Präsident von seiner Vizepräsidentin Francia Márquez – die erste Afrokolumbianerin in diesem Amt. Beatriz Valdés, die selbst zur afrokolumbianischen Minderheit gehört, hofft, dass Márquez eines Tages Präsidentin wird.

19. Juni 2022, Kolumbien, Bogota: Gustavo Petro (vorne, l.), Präsidentschaftskandidat der Koalition des Historischen Paktes, seine Frau Veronica Alcocer (M.) und seine Kandidatin als Vizepräsidentin Francia Marquez (vorne, r.) feiern vor Anhängern, nachdem sie die Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen gewonnen haben. Der ehemalige Guerillero Petro hat die Präsidentenwahl in Kolumbien gewonnen. © Quelle: Fernando Vergara/AP/dpa

Heute arbeitet die Journalistin in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá bei der Fundación para la Libertad de Prensa, einer Vereinigung für Pressefreiheit. In der Vergangenheit hat sie sich auf die Berichterstattung rund um den Friedensprozess in dem südamerikanischen Land fokussiert, mit Kriegsopfern und Kriegsverbrechern gesprochen. Im März 2022 erhielt sie einen internationalen Journalistenpreis für ihre Reportage über Frauen, die während des Konflikts sexuell ausgebeutet wurden. Der Frieden wurde für sie eine Herzensangelegenheit. Petro, sagt sie, sei für Kolumbien „die beste Option“.

Ist das Konzept des Präsidenten zu ambitioniert?

Doch sein Vorstoß trifft nicht nur auf Zustimmung im Land: Kritiker monieren mangelnde Transparenz bei Gesprächen. Auch veröffentliche Petro Tweets ohne Absprache, übergehe die Staatsanwaltschaft, manche seiner Ideen scheiterten an der Bürokratie. Das Konzept des „totalen Friedens“ sei zudem überambitioniert.

Die Journalistin Beatriz Valdés (26) im Museum „Fragmentos“ in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Es ist ein Ort, an dem die Besucher die Schrecken des Konflikts durch Kunst reflektieren sollen. © Quelle: Julia Kaiser

„Diese Kritik kann ich nachvollziehen“, sagt Beatriz Valdés. „Der Plan ist ehrgeizig, aber nicht unmöglich.“ Warum? Während ihrer Arbeit bei der kolumbianischen Tageszeitung „El Espectador“ traf Beatriz Valdés den Friedensaktivisten Danilo Rueda. „Er hat seit vielen Jahren Dialoge mit bewaffneten Gruppen geführt und kleine Vereinbarungen getroffen, die das Leben der Menschen vor Ort, in Chocó, in El Vado, lösten oder zumindest erleichterten“, berichtet die Journalistin. Eines bleibt klar für sie: „Meine Aufgabe als Journalistin ist es, weiter zu beobachten und kritisch zu bleiben. Ich bin keine Anhängerin der Regierung.“

Gustavo Petro und der totale Frieden: mehr Schlagzeile als Realität?

Auch Andrés Pachón würde sich nicht als Anhänger der Regierung bezeichnen – ganz im Gegenteil. Der 38-jährige Anwalt engagiert sich bei Dignidad y Compromiso, eine linksgerichtete Partei, die sich vor Jahren von Petro abspaltete.

Am Vormittag sitzt Andrés Pachón in einem Café von Juan Valdez gleich neben dem Nationalmuseum in Bogotás Stadtteil Santa Fé. Ein Wachmann überprüft die Taschen der Gäste. Das Café befindet sich im Innenhof eines ehemaligen Gefängnisses, die Fenster sind immer noch vergittert. Pachón ist einer von 2,24 Prozent der Bevölkerung, die bei der Wahl einen „voto en blanco“ abgegeben haben – er machte bei keinem der Kandidaten das Kreuz.

Andrés Pachón hält den neuen Präsidenten für einen Betrüger. Einen Blender, der sich nur als „Mann des Volkes“ ausgibt – dabei unterscheide er sich kaum von vorherigen Regierungen. Auch denen wirft er vor, unter dem Einfluss Washingtons zu stehen. Daneben sei der Friedensprozess mit der FARC von den USA beeinflusst worden, sagt Andrés.

Andrés Pachón (38) arbeitet als Anwalt in Bogotá und engagiert sich bei der Partei Dignidad y Compromiso. Er kritisiert die neue Regierung unter Gustavo Petro scharf. Er hält den Präsidenten für einen Betrüger, dessen Linie sich kaum von seinen Vorgängern unterscheidet. Vertrauen in den „totalen Frieden“ hat er auch nicht. © Quelle: Julia Kaiser

An den „totalen Frieden“ glaubt der 38-Jährige nicht. „Das ist eine Politik, die – wie alles in der Petro-Regierung – mehr Ankündigung und Schlagzeile als Realität ist“, sagt der Anwalt aus Bogotá. Besonders heikel sieht er den Dialog mit den Drogenbossen. Die Regierung könne zwar mit den derzeitigen Narcos verhandeln – doch solange der Drogenhandel derart lukrativ sei, würden immer wieder neue Bosse auftauchen.

Verhandlungen mit der ELN: doch kein Waffenstillstand?

Die Verhandlungen mit der ELN gestalten sich derzeit schwierig. Ende Dezember hatte die Regierung einen bilateralen Waffenstillstand mit der Guerilla-Bewegung angekündigt – nur den hat es anscheinend nie gegeben. Denn die ELN erklärte wenige Tage später, dass es keine Einigung gegeben hatte. Die Gespräche müssten wieder aufgenommen werden. Doch eine Einigung scheint in weiter Ferne zu sein: So sind Ende März neun Soldaten nach einem mutmaßlichen Angriff der ELN in einem Grenzgebiet zu Venezuela getötet worden.

Beatriz Valdés‘ Optimismus beim Thema Frieden bekam in dieser Zeit Risse. „Ich habe das Gefühl, dass die Verhandlungen sehr brüchig sind und dass klarere und strengere Bedingungen vereinbart werden müssen“, berichtet sie Wochen später auf Nachfrage. Derzeit sei es für sie am wichtigsten, dass sich die Parteien auf einen Waffenstillstand einigen.

Und sie klingt weiterhin überzeugt, wenn sie sagt: „Ich glaube, dass der totale Frieden eine Quelle der Ruhe für alle ist.“ Petros Plan sei die einzige Möglichkeit, allen Kolumbianern Seelenfrieden zu geben – jenen in ihrer Heimat Lorica, aber besonders den Menschen in Regionen, die immer noch in Angst leben.