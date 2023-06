Die Nationale Sicherheitsstrategie ist kein großer Wurf

Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz bescheinigt seiner Regierung, bei der Nationalen Sicherheitsstrategie „klasse Arbeit“ geleistet zu haben. Der große Wurf ist es aber nicht geworden. Über Monate hat die Ampelkoalition um die Inhalte des Papiers gerungen, das nun mehr als einem halben Jahr Verspätung vorgestellt wurde. Die Strategie setzt auf das Prinzip der integrierten Sicherheit, bei dem alle relevanten Akteure gegen äußere Bedrohungen zusammenarbeiten, den Ministerien soll sie Leitlinien bieten. Wer konkrete Handlungsanleitungen oder unbequeme Wahrheiten darin erwartet hat, wird in den meisten Punkten enttäuscht. Vieles bleibt vage.

Besonders gilt das bei China. Die USA unter Präsident Joe Biden definieren China klar als geopolitische Herausforderung Nummer eins. Die Sicherheitsstrategie vermeidet eine solche klare Einstufung, dort wird China ambivalent als „Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale“ bezeichnet. So ähnlich hatten das die Ampel-Parteien schon in den Koalitionsvertrag geschrieben. Dort kommt übrigens auch Unterstützung für das von China bedrängte demokratische Taiwan vor, was man in der Sicherheitsstrategie vergeblich sucht. Die Machthaber in Peking, die in der kommenden Woche zu Regierungskonsultationen in Berlin zu Gast sind, dürfte das freuen.

Das Tischtuch mit Moskau ist zerschnitten

Zwar verweist die Bundesregierung darauf, dass sie irgendwann in der Zukunft noch eine eigene, umfassendere China-Strategie vorstellen wird – einen genauen Zeitpunkt wollte Scholz am Mittwoch auf Nachfrage nicht nennen („wir sind fertig, wenn wir fertig sind“). Wenn die Nationale Sicherheitsstrategie aber international so große Beachtung findet, wie das Außenministerin Annalena Baerbock am Mittwoch sagte, dann hätten dort auch deutlichere Worte zu der wachsenden Bedrohung durch China hineingehört.

Während die Bundesregierung die Kontakte zu Peking weiter pflegt, ist das Tischtusch mit Moskau längst zerschnitten. Hier ist die Formulierung in der Nationalen Sicherheitsstrategie, die die von Scholz ausgerufene Zeitenwende widerspiegeln soll, denn auch erfreulich klar. „Das heutige Russland ist auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit im euroatlantischen Raum“, heißt es in dem Papier.

Diskussionen über Drei-Prozent-Ziel für Verteidigung

Im Koalitionsvertrag fand sich noch kein Bekenntnis dazu, das im Jahr 2014 selbst gesteckte Ziel der Nato-Staaten zu erfüllen, wonach zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben aufgewendet werden sollen. Dass das in der Nationalen Sicherheitsstrategie nun anders ist, ist einerseits begrüßenswert, andererseits aber auch überfällig – bislang fällt Deutschland weit hinter diese Zielmarke zurück. Und vor dem Nato-Gipfel in Vilnius Mitte Juli hat bereits eine Diskussion darüber begonnen, ob das Ziel angesichts der wachsenden Bedrohung durch Russland und China nicht eher bei drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen müsste.

Bedauernswert ist, dass sich die Koalitionsparteien nicht auf die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates einigen konnten. Die FDP, aber auch unabhängige Experten, hatten dafür geworben. Ein solches Gremium hätte nicht nur außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen koordinieren und in Krisenlagen die operative Steuerung übernehmen können. Es hätte auch die Umsetzung der neuen Strategie überprüfen können. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth (SPD), sagte am Mittwoch, dass die Umsetzung der Strategie in praktisches Regierungshandeln jetzt erst beginne. Und er warnte: „Die Sicherheitsstrategie darf nicht wie manch anderes Grundlagenpapier in der Vergangenheit in der Schublade verstauben.“