Die Unvereinten Nationen

Bundeskanzler Scholz hält eine gute Rede in New York. Es fehlt nur die Aussicht, dass sich irgendetwas davon in absehbarer Zeit zum Guten wendet. Die Vereinten Nationen sind zu schwach und Deutschland hinkt seinem eigenen Anspruch hinterher, kommentiert Kristina Dunz.

Bundeskanzler Scholz hält eine gute Rede in New York. Es fehlt nur die Aussicht, dass sich irgendetwas davon in absehbarer Zeit zum Guten wendet. Die Vereinten Nationen sind zu schwach und Deutschland hinkt seinem eigenen Anspruch hinterher, kommentiert Kristina Dunz.

New York. Olaf Scholz hat eine klare und inhaltsreiche Rede vor den Vereinten Nationen gehalten. Er hat seine Idee von einer neuen, gerechteren Weltordnung erklärt und Kremlchef Wladimir Putin als Gefahr für den globalen Frieden gegeißelt. Er hat eine führende Rolle Deutschlands im Kampf gegen den Klimawandel reklamiert und China mit einer Aufforderung zur Einhaltung der Menschenrechte provoziert. Und schließlich hat der Bundeskanzler eine Reform des UN-Sicherheitsrates angemahnt und mehr Verantwortung für Deutschland erbeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es fehlt nur die Aussicht, dass sich irgendetwas davon in absehbarer Zeit zum Guten wendet - erst Recht nach er Teilmobilisierung Russlands.

Den Klimawandel benennt Scholz als größte Herausforderung unserer Generation, für die die Industrieländer und großen Treibhausgas-Emittenten besondere Verantwortung trügen. Er verweist selbstbewusst auf die deutsche G7-Präsidentschaft in diesem Jahr und das Ziel, beim Klimaschutz voranzugehen. Bitter nur, dass Deutschland gerade verstärkt in fossilen Energien investiert, um den Mangel an russischen Gaslieferungen auszugleichen. Deutschland wird mitschuldig daran sein, dass das 1,5-Grad-Ziel der Erderhitzung verfehlt wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und wie hilflos die Vereinten Nationen sind, hat der Auftakt zu ihrer 77. Generaldebatte bedrückend gezeigt. Den 35 Rednern am ersten Tag haben die Vertreterinnen und Vertreter der 193 Staaten nur wenig Beachtung geschenkt. Wenn nicht gerade ihr eigener Mann, ihre eigene Frau sprach, blieben viele dem Sitzungssaal fern. Von Debatte, von Zusammenhalt keine Spur. Die Organisation wirkt müde und kraftlos. Ausgerechnet jetzt, in Zeiten multipler großer Krisen.

Nicht UN-Generalssekretär António Guterres, der schonungslos die Schwächen der UN beklagt, bestimmt die Agenda, sondern Kriegsherr Putin. Sein Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ohnehin das Hauptthema, aber dann platzt kaum zufällig in die UN-Debatte die Ankündigung, dass es in Kürze in von Moskau gestützten Separatistengebiete in der Ukraine Volksabstimmungen zu einem Anschluss an Russland geben soll. So hat sich Putin einst die Krim einverleibt. So verhöhnt er die Welt.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Die Reaktion von Scholz und anderen, dass das „Scheinreferenden“ seien, die nicht akzeptiert würden, kratzen ihn herzlich wenig. Der Zeitpunkt rückt näher, dass den Worten auch umstrittene Waffen folgen werden. Denn sollte Putin zusätzlich Soldaten mobilisieren, dürften die Nato-Staaten unter Handlungsdruck geraten, Kiew doch direkt Kampfpanzer westlicher Bauart zu liefern.

Kanzler Scholz wirft Putin „blanken Imperialismus“ in der Ukraine vor In seiner ersten Rede vor der UN-Vollversammlung hat Bundeskanzler Olaf Scholz Russlands Präsident Wladimir Putin schwere Vorwürfe gemacht. © Quelle: Reuters

Noch scheuen sie sich davor, weil sie fürchten, dass dieser Krieg immer weiter eskaliert. Aber Scholz hat nie gesagt, dass er keine Leopard-2-Panzer liefern wird. Er hat nur gesagt, dass er keine Alleingänge macht. In dem Moment, da die USA dazu bereit wären, dürfte auch Deutschland dabei sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bleibt die große Frage, wer einmal als Friedensvermittler auftreten kann. Ausgerechnet die Friedensorganisation Vereinte Nationen fällt dafür aus. Eine Reform des Sicherheitsrates ist überfällig, aber unwahrscheinlich. Die Vetomacht Russland blockiert nicht nur aufs Schmerzlichste Resolutionen etwa zum Syrien-Krieg, sondern natürlich auch jegliche Veränderung, die einen eigenen Machtverlust bedeuten würde.

Die alte Zusammensetzung mit Russland, China, Frankreich, Großbritannien und den USA hat jedoch mit der Welt von heute nichts mehr zu tun. Auch Deutschland müsste als zweitgrößter Beitragszahler ständiges Mitglied im Sicherheitsrat sein. Das würde den internationalen Anforderungen nur entsprechen, wonach Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernehmen soll. Und natürlich gehören Afrika und der globale Süden in dieses Gremien. Bleiben sie weiterhin außen vor, machen die Vereinten Nationen ihrem Namen keine Ehre mehr. Ihr Zerfall wäre die Folge.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter