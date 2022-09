EU-Kommission knöpft sich Ungarn vor: Es könnte schon zu spät sein

Lambrecht: Flugabwehrsystem Arrow 3 könnte frühestens 2025 in Betrieb gehen

Deutschlands Flugabwehr habe derzeit noch „Lücken“, gibt Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zu. Seit Monaten gibt es Berichte, dass die Bundesregierung deshalb das Flugabwehrsystem Arrow 3 aus Israel anschaffen will. Das könnte aber frühestens 2025 in Betrieb gehen, so Lambrecht.