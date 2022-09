Europa hat allen Grund zur Sorge

Philharmonisches Konzert in Kiel

Spektakulär: Daria Parkhomenko begeistert als Einspringerin mit Rachmaninow in Kiel

Als am Sonntagmorgen klar war, dass Kiels „Artist in Residence“ Fabian Müller nicht im Philharmonischen Konzert auftreten kann, war am Theater Kiel guter Rat teuer. Doch die Pianistin Daria Parkhomenko wagte es, zumindest das Abendkonzert als Rachmaninow-Einspringerin zu retten.