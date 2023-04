Macrons selbst verschuldete Isolation

Die Renten­reform von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versetzt das Land seit Monaten in Unruhe. Um die Reform zu ermöglichen, verkürzte die Regierung die parlamentarischen Debatten, verordnete das Gesetz schließlich ohne Abstimmung in der Nationalversammlung und überstand ein Misstrauensvotum nur knapp. Mit diesem Vorgehen hat Macron seine Isolation offenbart, kommentiert Birgit Holzer.

Wieder türmt sich der Abfall an den Straßenrändern von Paris. Weiter fallen Züge in, von und nach Frankreich aus. Für den 1. Mai und vielleicht darüber hinaus sind massive Großkundgebungen zu erwarten. Auch brutale Zusammenstöße zwischen Protestlern und der Polizei bleiben an der Tagesordnung. Frankreich kommt nicht zur Ruhe, obwohl die umstrittene Rentenreform am Freitag mit der grundsätzlichen Absegnung durch den Verfassungsrat und der Unterschrift von Präsident Emmanuel Macron die letzten Hürden genommen hat, um im September in Kraft zu treten.

Hätten die obersten Verfassungshüter das Gesetz zurückgewiesen, wäre das zwar eine Niederlage für Macron gewesen, der es zum zentralen Projekt dieser Amtszeit erkoren hat. Zugleich hätte sich ihm eine elegante Gelegenheit geboten, die eigenen Pläne zu überarbeiten, den Gewerkschaften und der Opposition endlich eine Hand entgegenzustrecken und gemeinsam eine Alternative zu erarbeiten. Angesichts der alternden Gesellschaft und immer weniger Arbeitenden, die die Senioren finanzieren, braucht Frankreich eine Rentenreform und diese wird nicht die letzte gewesen sein. Das weiß auch die Mehrheit der Menschen im Land.

Die Mängel der Rentenreform

Es wäre zu einfach, den beinharten Widerstand gegen Macrons Gesetz, das im europäischen Vergleich auf den ersten Blick harmlos erscheint, mit einer simplen Unlust, noch zwei Jahre mehr zu arbeiten, zu erklären. Im Gegensatz zu Deutschland und vielen anderen Ländern liegt das durchschnittliche Alter, in dem die Französinnen und Franzosen in den Ruhestand gehen, längst über der legalen Altersgrenze. Während die jetzige Reform Akademikerinnen und Akademiker weniger betrifft, benachteiligt sie einfache Arbeiter, die besonders früh in ihre oft körperlich anstrengenden Jobs einstiegen. Anders als von der Regierung behauptet, werden auch Frauen, die wegen Kindererziehung zeitweise aussetzten, im Schnitt schlechter gestellt. Das Gesetz gilt als zutiefst ungerecht. Hinzu kommt, dass bereits über 55-Jährige in Frankreich oft keinen Job mehr bekommen, weil etliche Unternehmen Altersdiskriminierung betreiben. Ausgerechnet die Maßnahmen, die dem entgegenwirken sollten, hat der Verfassungsrat kassiert.

Erst jetzt bot Macron den Gewerkschaften an, über Themen wie schlechte Bezahlung oder eine Fortbildungsoffensive zu sprechen, anstatt dieses vorher oder zur gleichen Zeit zu tun. Der Präsident, der sich gerne so smart gibt, hat wenig politischen Instinkt bewiesen.

Auch die handstreichartige Weise, wie er seine Reform durchsetzte, empört zu Recht. Die Regierung verkürzte die parlamentarischen Debatten auf das absolute Minimum, verordnete das Gesetz schließlich ohne Abstimmung in der Nationalversammlung und überstand ein Misstrauensvotum nur knapp. Dieses Vorgehen ist demokratieschädigend, denn es gehört zu den Aufgaben der Abgeordneten, über ein Thema, das die Menschen mehr umtreibt als jedes andere, zumindest zu diskutieren.

Macron offenbart Isolation

Macron hat die Gewerkschaften erniedrigt und seine Isolation offenbart, weil er keine Mehrheit fand. Wenn er am kommenden Montag eine Fernsehansprache hält, hat er nur noch wenig zu verlieren. Aber auch kaum etwas zu gewinnen. Der Vertrauensverlust dürfte nachhaltig sein, selbst wenn der Widerstand in den Straßen mit der Zeit nachlässt, wie auch bei den Protesten der Gelbwesten vor drei Jahren. Doch die Wut bleibt, mindestens bis zur nächsten Wahl 2027. Dann darf Macron laut Verfassung nicht mehr antreten. Aber die Rechtsextreme Marine Le Pen könnte frohlocken. Sie geht zumindest derzeit als Siegerin dieser aufwühlenden Monate hervor.

