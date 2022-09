Von Europas Rechtspopulisten geht große Gefahr aus

Der Wahlsieg der Schwedendemokraten und der voraussichtliche Erfolg der Postfaschisten in Italien zeigen: Die extreme Rechte verändert die politische Landschaft in der EU grundlegend. Dabei bräuchte es angesichts der vielen Krisen mehr Zusammenarbeit, kommentiert Damir Fras. Denn mit Rechtspopulisten lässt sich kein einziges Problem lösen.

Der Ausgang der Wahl in Schweden und das absehbare Wahlergebnis in Italien zeigen in aller Deutlichkeit: Die extreme Rechte schickt sich an, die politische Landschaft der EU grundlegend zu verändern.

In Schweden stehen die Rechtspopulisten mit einem Bein in der nächsten Regierung. Und selbst wenn sie daran nicht beteiligt werden: Die bürgerlichen Parteien in Schweden sind in Zukunft auf die Schwedendemokraten angewiesen, die für ihre Unterstützung einen hohen Preis verlangen werden.

Für Orbán ist die EU nur ein Geldautomat

Dramatischer noch sieht es in Italien aus. Dort wird am letzten September-Wochenende ein neues Parlament gewählt. Die Postfaschisten von Giorgia Meloni führen die Umfragen an. Meloni kündigte schon an, dass in der EU Schluss mit lustig ist, wenn sie erst einmal Regierungschefin des drittgrößten EU-Landes werde. Diese Drohung sollte man Ernst nehmen.

Dazu kommen Polen und Ungarn. Deren Regierungen sind die meisten Grundregeln der Europäischen Union schon seit Jahren schnuppe. Sie sehen die EU nur noch als einen Automaten an, der auf wundersame Weise immerzu Geld ausspuckt.

Einzig in Deutschland und in Frankreich hält der Cordon sanitaire noch einigermaßen gegen die Rechtspopulisten. Doch kein Mensch kann sagen, wie lange das so bleibt. Der Wahlsieg von Emmanuel Macron war alles andere als eindrucksvoll.

Der europäische Gedanke wird immer häufiger der Durchsetzung nationaler Interessen geopfert. Das ist eine brandgefährliche Entwicklung.

Probleme machen an Grenzen nicht Halt

Denn mit Rechtspopulisten lassen sich keine Probleme lösen, die über den Tellerrand des eigenen Staates hinausragen: die Folgen von Putins Krieg gegen die Ukraine, die Inflation, der Klimawandel, die steigenden Energiepreise, die Armutsgefahr in Europa, die Migration. Keines dieser Probleme macht an Staatsgrenzen Halt.

Das Krisenbündel ist größer denn je. Zusammenarbeit wäre wichtiger denn je. Diese Binsenweisheit hilft allerdings auch nicht weiter. Wir werden also lernen müssen, mit den Extremen zu leben.

