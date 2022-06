Prozess auf US-Basis: Guantánamo-Häftling bekennt sich schuldig

Bei seinem Prozess vor einer Militärkommission an der US-Basis in Kuba hat ein Iraker Kriegsverbrechen eingeräumt. Der Mann befindet sich bereits seit 15 Jahren im umstrittenen Gefangenenlager Guantánamo in Haft. Er bekannte sich der Verschwörung und Verstößen gegen das Völkerrecht schuldig.