Warum Russland mit Raketeneinschlägen fernab der Front provoziert

Am Wochenende flogen wieder russische Raketen auf Kiew, am Montag setzten sie ein Einkaufszentrum mit mehr als 1000 Zivilistinnen und Zivilisten in Brand: Angesichts der westlichen Gipfeltreffen in dieser Woche lässt Wladimir Putin Ziele weit von der Front entfernt angreifen. Noch kann die Ukraine nicht effektiv reagieren – das könnte sich dank deutscher Technik aber bald ändern.