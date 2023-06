Die Ampel dreht sich zu sehr um die eigene Achse

Das Regierungsviertel neigt seit jeher dazu, sich um die eigene Achse zu drehen. In Teilen ist das unvermeidlich. Denn es geht eben nicht allein um die berühmte „Sache“, sondern stets auch um die Macht. Damit kommen Strategie und Taktik ins Spiel. Wer sich Politik als rein idealistische Veranstaltung denkt, der sitzt einer Illusion auf. Freilich sollte sich dieses Um-die-eigene-Achse-drehen in Grenzen halten. Davon konnte beim Heizungsstreit keine Rede sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwar hat die Ampelkoalition das Schlimmste vermieden: die Auseinandersetzung in der Sommerpause weiterzuführen. Viel hat nicht gefehlt. Die Fehler lagen auf allen Seiten. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat das Gebäudeenergiegesetz ungenügend vorbereitet. Dies haben populistische Kräfte in der FDP um den radikalen Frank Schäffler bereitwillig genutzt. Der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz hat lange zugesehen. Er hatte wie Bundesfinanzminister Christian Lindner Interesse an Habecks Beschädigung. Hätten die Ampelpartner den Konflikt auf das Sachliche reduziert, wäre er schneller beendet worden.

Radikal veränderte Problem-Kulisse

Ja, Koalitionsstreitigkeiten gibt es nicht erst seit gestern. Nur finden sie jetzt vor einer radikal veränderten Problem-Kulisse statt. Der Klimawandel existiert wirklich. Wälder brennen, Meere erwärmen sich, Wasservorräte werden knapp. Zudem greifen Populisten die Demokratie an der Wurzel an. Dass der Heizungsstreit und das Umfragehoch der AfD zusammenfallen, ist kein Zufall.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Ampel tat zuletzt so, als agiere sie in einem luftleeren Raum. Doch das ist falsch. Richtig ist: Wer glaubt, er habe ein verträgliches Klima und die Demokratie sicher, der wird beides verlieren.