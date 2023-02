Nach mühselig erreichtem zweiten Platz: Giffey in der Klemme

Drei Computer-Einheiten mit Rechner, Bildschirm und Maus, Drucker, EC-Lesegerät, ein Schokoriegel: Was bei einem Einbruch in der Nacht zum Sonntag im Kieler Tierheim Uhlenkrog gestohlen worden war, hat die Polizei am Montag in der Wohnung des mutmaßlichen Täters sichergestellt. Die Reaktionen.