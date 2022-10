Amtliche Zwischenergebnisse: Bürgerliche Partei gewinnt Parlamentswahl in Bulgarien

Kiril Petkow (l), Vorsitzender der Partei "Wir setzen den Wandel fort", flankiert von seinem Parteikollegen Asen Vasilew, geht in der Nähe der Alexander-Newski-Kathedrale in Sofia, Bulgarien, spazieren, nachdem er am späten Sonntag seine Niederlage eingestanden hat. Eine Wahltagsbefragung in Bulgarien deutete am Sonntag darauf hin, dass die Mitte-Rechts-Partei GERB von Ex-Premier Bojko Borissow, der jahrelange Korruption vorgeworfen wird, die Parlamentswahlen des Landes wahrscheinlich gewinnen wird.

© Quelle: Visar Kryeziu/AP/dpa