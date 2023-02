Wie viele Kinder sind arm?

Die Bertelsmann Stiftung kommt in einer aktuellen Studie zu dem Ergebnis, das über 20 Prozent aller Kinder von Armut bedroht sind. Das entspricht 2,9 Millionen. In der Altersgruppe der jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren liegt die Armutsquote sogar bei über 25 Prozent. Als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat. Das waren 2021 rund 2600 Euro monatlich für zwei Erwachsene mit zwei Kindern.

Aus der Bertelmanns-Studie ergibt sich ferner, dass der jüngste Zuwachs mit der gestiegenen Zahl von Flüchtlingen zusammenhängt. Allerdings sind sich alle Fachleute einig, dass Kinderarmut hierzulande schon lange ein großes Problem ist – vor allem bei Alleinerziehenden und Familien mit drei oder mehr Kindern. Dabei ist das Risiko in Ostdeutschland größer als in Westdeutschland.

Wie soll die Kindergrundsicherung aussehen?

Die Kindergrundsicherung soll die bisherigen familienpolitischen Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag sowie andere Sozialleistungen für Kinder zusammenfassen. Und sie soll aus zwei Teilen bestehen. Es soll einen einkommensunabhängigen Teil geben. Der soll in etwa die Höhe des bisherigen Kindergeldes haben, also circa 250 Euro. Darüber hinaus soll es einen zweiten einkommensabhängigen Teil geben. Er würde entsprechend der Bedürftigkeit anwachsen – bis zu einer bestimmten Grenze, die wohl höher liegen dürfte als die gegenwärtigen Regelsätze für Kinder beim Bürgergeld, die bei 318 Euro für Fünfjährige beginnen und bei 420 Euro für 17‑Jährige enden.

Die Befürworter, allen voran die Grünen und ihre Bundesfamilienministerin Lisa Paus, sagen, das sei nötig, weil die derzeitigen Leistungen zu unübersichtlich seien oder wie der Kinderzuschlag überhaupt nur von etwa 30 Prozent der Betroffenen in Anspruch genommen würden.

Was würde die Kindergrundsicherung kosten?

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat eine Zahl von 12,5 Milliarden Euro genannt. Aus Regierungs­kreisen ist Ähnliches zu hören. Zum Vergleich: Der Bundeshaushalt 2023 umfasst 476 Milliarden Euro.

Worüber wird gestritten?

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP steht: „Wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen, werden mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und Jugendliche schaffen und konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen.“ Das klingt eindeutig. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sagte jetzt jedoch in einem Interview: „Nicht alles, was wünschenswert ist, geht sofort.“ Zentral sei die Digitalisierung und Vereinfachung der Förderung von Kindern. Auch müssten vorrangig Eltern in den Arbeitsmarkt integriert werden, um staatliche Hilfen überflüssig zu machen. Auch Lindner kann sich auf den Koalitionsvertrag berufen. Denn dort steht ebenfalls: „Wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen und setzen dabei insbesondere auch auf Digitalisierung und Entbürokratisierung. (…) Bei der Leistungsbündelung prüfen wir Wechselwirkungen mit anderen Leistungen und stellen sicher, dass sich die Erwerbsarbeit für Eltern lohnt.“

Wie geht es aus?

Fest steht, dass Lindner nicht will, was Paus und die Grünen wollen. Allerdings sind Kompromisse denkbar. Statt wie geplant 2025 könnte die Kindergrundsicherung später kommen – oder anfangs geringer ausfallen. Am Ende wird über die Kindergrundsicherung nicht isoliert entschieden, sondern zusammen mit den Wünschen anderer Ressorts über Mehrausgaben wie etwa des Verteidigungsministeriums. Die Eckpunkte des Haushalts sollen im März festgezurrt werden. Damit sind erste Vorentscheidungen verbunden.