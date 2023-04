China will im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern vermitteln

Peking. China hat sich als Vermittler für israelisch-palästinensische Friedensgespräche ins Spiel gebracht. Der chinesische Außenminister Qin Gang eröffnete dem israelischen Außenminister Eli Cohen sowie dem palästinensischen Außenminister Rijad al-Maliki in separaten Telefongesprächen, sein Land sei bereit, Friedensgespräche zwischen den beiden Seiten anzubahnen, wie das Außenministerium in Peking mitteilte.

In den Gesprächen habe Qin am Montag die Sorgen seines Landes über die wachsenden Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern und dessen Unterstützung für eine Wiederaufnahme von Friedensgesprächen zum Ausdruck gebracht. Im März hatten Saudi-Arabien und der Iran in China eine Einigung erzielt, die 2016 eingestellten diplomatischen Verbindungen wiederherzustellen. Für die Volksrepublik war es eine willkommene Gelegenheit, sich als diplomatischer Akteur im Nahen Osten zu zeigen.

China: Keine kurzfristige Lösung des Problems

In seinen Gesprächen mit Cohen unterstrich Qin der Mitteilung seines Ministeriums zufolge, Saudi-Arabien und der Iran hätten ein gutes Vorbild für die Beilegung von Differenzen durch Dialog geliefert. Er sagte Cohen, dass Peking Israel und die Palästinenser zu politischem Mut und einer Wiederaufnahme der Friedensgespräche anrege. China sei bereit, dies zu unterstützen. Cohen habe erklärt, dass sein Land gewillt sei, Spannungen zu reduzieren, dass es aber schwierig erscheine, das Problem kurzfristig zu lösen. Substanzielle Friedensgespräche zur Beilegung des jahrzehntelangen Konflikts haben die beiden Seiten seit mehr als einem Jahrzehnt nicht geführt.

Das israelische Außenministerium teilte mit, Qin und Cohen hätten über die Wichtigkeit gesprochen, die Ruhe am Tempelberg zu erhalten, insbesondere in den letzten Tagen des Fastenmonats Ramadan. Zu möglichen Friedensgesprächen äußerte sich das Ministerium nicht.

Gewalt in Israel und Westjordanland zugespitzt

In einem Gespräch mit Al-Maliki betonte Qin ebenfalls die Bereitschaft seines Landes, Friedensgespräche anzubahnen, wie Peking in einer separaten Mitteilung erklärte. Der chinesische Außenministeriumssprecher Wang Wenbin bestätigte den diplomatischen Vorstoß seines Chefs am Dienstag. „Es ist nie zu spät, das Richtige zu tun.“

Die Gewalt in Israel und im Westjordanland hatte in diesem Monat in Folge einer Razzia der israelischen Polizei auf dem Gelände der Al-Aksa-Moschee zugenommen. Nach der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas zugerechneten Raketenangriffen auf Israel griff das israelische Militär Orte mit Verbindungen zur Hamas im Südlibanon und dem Gazastreifen an.

RND/AP