Konflikte in Israel: Rechtsgerichtete Demonstranten stören Festakt in der Deutschen Botschaft

Tel Aviv. Anhänger der zionistischen Organisation „Im Tirtzu“, die der extremen Rechten Israels zugeordnet wird, haben am Montagabend eine Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung in der Residenz des deutschen Botschafters in Israel empfindlich gestört. Sie fand in Kooperation mit dem Goethe Institut statt und stand unter dem Motto „Deutsch-Israelischer Brückenbau“. Anlass waren das 75jährige Bestehen des Staates Israel und die Tatsache, dass die Bundeszentrale für politische Bildung seit nunmehr 60 Jahren Studienreisen in das Land anbietet.

Dabei richtete sich der Protest vordergründig gegen den deutschen Botschafter in Israel, Steffen Seibert, der bis zum Herbst 2021 Sprecher der Bundesregierung von Angela Merkel war. Die zahlenmäßig wenigen, aber aufgrund ihrer Megafone sehr lautstarken Demonstranten warfen ihm als Repräsentanten Deutschlands unter anderem Einflussnahme auf die israelische Politik vor. Wegen der lautstarken Mikrofone und weil die Polizei auch im weiteren Verlauf des Abends nicht für einen ausreichenden Abstand der Demonstranten von der Veranstaltung im Garten der Residenz sorgte, konnte diese nur mit Mühe fortgesetzt werden. Mitunter waren Rednerinnen und Redner kaum zu verstehen.

Botschafter Seibert mehrfach im Visier von Anhängern der Netanjahu-Regierung

Seibert war zuletzt mehrfach ins Visier von Anhängern der Netanjahu-Regierung geraten – unter anderem nachdem er Äußerungen der israelischen Ministerin für diplomatische Beziehungen und Öffentlichkeitsarbeit, Galit Distel-Atbaryan, zurückgewiesen hatte. Sie hatte Anfang Februar behauptet, dass hinter den Protesten gegen die rechtsgerichtete Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu „Gelder aus Deutschland oder Iran“ stünden. Es seien „Gelder aus dem Ausland aus zumeist antisemitischen Quellen“, die die Menschen auf die Straßen bringen würden. Diese wüssten nicht, woher „das Geld, das sie auf die Straße bringt“, komme.

Seibert wurde daraufhin von der Tageszeitung „Haaretz“ mit den Worten zitiert, er sei „enttäuscht“ über die Aussagen Distel-Atbaryans. Dass die Ministerin „Deutschland, einen Freund und demokratischen Partner Israels, neben dem totalitären Iran erwähnt“, sei nicht angemessen. Der frühere israelische Botschafter Jeremy Issacharoff schrieb auf Twitter: „Ich halte die Behauptungen von Galit Distel für inakzeptabel und völlig abwegig. Deutschland ist einer der wichtigsten strategischen Partner Israels der letzten Jahre, der sich für die nationale Sicherheit Israels einsetzt. Die derzeitigen Proteste brauchen keine Hilfe von außen.“

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert beim Festakt. © Quelle: Stefan Wizisk/bpb

Die Demonstranten nahmen das Narrativ Distel-Atbaryans auf. Sie skandierten: „Deutschland, antisemitisches Geld raus aus Israel“. Auf Plakaten stand: „Deutschland, Du hast Deine Lektion nicht gelernt.“ Auf Bildern ist auch der deutsche Aktivist Gerald Hetzel zu sehen. Er ist Mitglied der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und hatte nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung versucht, sich unberechtigt Zutritt zu der Veranstaltung zu verschaffen, wurde aber abgewiesen.

In Israel gibt es seit mittlerweile 24 Wochen Proteste gegen die Netanjahu-Regierung. Sie wenden sich in erster Linie gegen die geplante Justizreform, die nach Meinung von Kritikern gegen elementare Rechtsstaatsprinzipien verstößt. Wer auf Distanz zu Teilen der Regierungspolitik geht, muss nach Einschätzung von Beobachtern sofort mit Angriffen ihrer Anhänger und dem Vorwurf des Antisemitismus rechnen.

Bei dem Festakt im Garten der Residenz hatten Deutsche und Israelis das Verhältnis beider Länder aus sehr verschiedenen Perspektiven reflektiert. Er war begleitet von Musik und schloss mit einem harmonischen Empfang.

Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) anschließend: „Die Veranstaltung war sehr gelungen und hat gezeigt, wie viel Kontroverse die israelische Gesellschaft untereinander aushält und aushalten kann. Die paar Leute, die draußen gestanden haben und das infrage stellen, sind sehr wenige gewesen. Sie sind aber ein Zeichen für die sich polarisierende Gesellschaft in Israel. Und diese Polarisierung merkt man in vielen Ländern, auch in Deutschland. Man kann fast sagen, dass man in Israel das besichtigen kann, was uns noch bevorsteht.“