Zunehmende Gewalt im Kongo: „Der Völkermord ist schon im vollen Gange“

Die Gewalt in in Zentralafrika nimmt weiter zu. 29 Jahre nach dem Genozid an den Tutsi in Ruanda droht nun ein Völkermord im Kongo. Ignoriert die internationale Gemeinschaft alle Warnzeichen?

29 Jahre nach dem Genozid an den Tutsi im afrikanischen Ruanda droht sich die Geschichte zu wiederholen: Diesmal in der Demokratischen Republik Kongo. Im Netz kursieren derzeit grausige Fotos und Videos aus dem Kongo. Einem Bericht von N-TV zufolge seien etwa verstümmelte Leichen im Gras zu sehen oder gefesselte Männer zusammengepfercht in einem Loch. Auf einem Video liege ein Mensch nackt auf dem Boden, er wird von einer Meute mit Macheten verstümmelt; auf dem nächsten Video stopft sich einer der Männer Fleisch in den Mund: „Wir essen die Ruander mit Brot“, wird er von N-TV zitiert.

Unhaltbare Zustände für den kongolesischen Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege, der der internationalen Gemeinschaft schwere Vorwürfe macht. Sie sei dabei, „denselben Fehler zu machen, den sie in Ruanda begangen hat, als sie den Völkermord an den Tutsi zuließ. Heute sind die Ruander dabei, die Kongolesen abzuschlachten!“, so Mukwege gegenüber „Vatican News“.

Im Kongo würden aktuell „Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, vielleicht sogar Völkermord“ begangen werden. Die internationale Gemeinschaft verschließe die Augen, wie sie es 1994 getan hat. Damals wurden in 100 Tagen mehr als 800.000 Ruander der Volksgruppe Tutsi von den Hutu massakriert. Verantwortlich für die erneut zunehmende Gewalt gegen die Tutsi seien zu großen Teilen die kongolesischen Staatsorgane.

„Der Völkermord ist schon im vollen Gange“

Die UN-Sonderbeauftragte zur Genozidprävention, Alice Wairimu Nderitu, zeigte sich nach einer Kongo-Reise im November „zutiefst beunruhigt“. Die anhaltende Gewalt im Land bezeichnete sie damals als „Warnsignal“. David Karambi, Vorsitzender der Tutsi-Gemeinschaft in der ostkongolesischen Provinz Nord-Kivu, wo die meisten Tutsi leben, ging noch einen Schritt weiter: „Der Völkermord ist schon im vollen Gange“, zitiert ihn N-TV. Auf die Tutsi werde regelrecht Jagd gemacht.

Die Gewalt zwischen den kongolesischen Streitkräften (FARDC) und der tutsigeführten Rebellenarmee M23 habe zuletzt zugenommen, so die UN. Der Militärgeheimdienst im Kongo verhafte sogar Tutsi-Offiziere der Armee, aber er sei „noch nicht bereit, systematische Tötungen selbst durchzuführen“, so Tutsi-Vorsitzender Karambi. Das übernähmen lokale Milizen.

Eine Gruppe Kongolesinnen und Kongolesen flieht vor Kämpfen zwischen M23-Rebellen und kongolesischen Streitkräften (Archivbild aus Oktober 2022), © Quelle: Moses Sawasawa/AP/dpa

Eine komplizierte Geschichte

Kongos Regierung rief im Vorjahr die Bevölkerung auf, sich für die Landesverteidigung zu rüsten. Damals rückte die von den Tutsi geführte Rebellenarmee M23 auf die Großstadt Goma vor. Milizen, die seit vielen Jahren rund um Goma aktiv sind, bekamen von der Armee Waffen und Uniformen. „Sie haben absichtlich Hass gegen uns gesät, um sie gegen uns aufzuhetzen“, so Karambi.

Die M23 ist nach Einschätzung der UN die derzeit größte und am besten organisierte Rebellengruppe, die vor allem in Nord-Kivu immer wieder Menschen terrorisiert. Der Gruppe gehören Medienberichten zufolge nur rund 1000 Kämpfer an, sie sei aber um einiges schlagkräftiger als Kongos Armee. Aus Kongos Hauptstadt Kinshasa hieß es nach Kämpfen im Ostkongo, Ruandas Armee sei einmarschiert. UN-Ermittler lieferten zuletzt handfeste Beweise für die Unterstützung der M23 durch Ruanda. Das Nachbarland bestreitet das.

Daraufhin habe der Hass gegen die Tutsi erneut zugenommen. In Goma plünderten Jugendliche Läden, randalierten in einer Kirche, so die „taz“. Mit den Tutsi-Rebellen der M23 wolle der Kongo grundsätzlich nicht verhandeln. Präsident Felix Tshisekedi beschimpfte sie zuletzt als „Terroristen“. Stattdessen greift die Armee im Kampf gegen die Rebellen auf die Hilfe der ruandischen Hutu-Miliz FDLR (Demokratische Kräfte zur Verteidigung Ruandas) zurück: eine Gruppierung, die von Tätern des ruandischen Völkermordes geführt wird, die sich nach dem Massenmord in ihrer Heimat Ruanda 1994 im Kongo versteckten.

Zehn Millionen Menschen auf humanitäre Hilfen angewiesen

Der Kongo kämpft also gegen die von Ruanda unterstützten Tutsi-Rebellen - mit den Verantwortlichen für den Völkermord an den Tutsi. Wirklich sicher ist niemand. Immer wieder geraten Zivilisten zwischen die Fronten – häufig auch Frauen und Kinder. Gerade sexualisierte Gewalt werde von als Terrorwaffe gegen Menschen im Kongo eingesetzt.

Im Kongo sind laut der UN 5,8 Millionen Menschen binnenvertrieben – die höchste Zahl in Afrika. Der Osten des Landes gilt als eine der gefährlichsten Regionen der Welt. Im ganzen Land sollen etwa 130 unterschiedliche bewaffnete Gruppen aktiv sein. Laut Oxfam benötigten etwa zehn Millionen Menschen aufgrund von Gewalt humanitäre Hilfe.

RND/hyd/dpa