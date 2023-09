Konstantin Kuhle: Ausweitung des Familiennachzugs mit FDP nicht zu machen

Die „Welt am Sonntag“ hat über einen Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium berichtet, mit dem der Familiennachzug für Geflüchtete ausgeweitet werden soll. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat dementiert, ein solches Vorhaben aktuell angehen zu wollen. Wie steht die FDP-Fraktion dazu?

Eine Ausweitung des Familiennachzugs ist in der aktuellen Lage mit der FDP nicht zu machen. Das passt nicht in die Zeit. Die Städte und Gemeinden sind überlastet mit den Menschen, die gerade zu uns kommen. Sie erwarten deshalb eine spürbare Entlastung. Wenn man jetzt den Familiennachzug ausweiten würde, würde das das Gegenteil bedeuten. Deswegen ist diese Maßnahme aktuell nicht angezeigt.

Im Koalitionsvertrag haben sich die Ampelparteien aber darauf festgelegt, den Familiennachzug auszuweiten. Gilt das nicht mehr?

Seit dem Ausbruch des Angriffskrieges gegen die Ukraine sind über eine Million Vertriebene nach Deutschland gekommen. Zusätzlich hatten wir im letzten Jahr knapp 250.000 Anträge auf Asyl. In diesem Jahr werden es etwa 300.000 sein. Diese Zahlen sind viel höher als zu dem Zeitpunkt, als der Koalitionsvertrag geschlossen wurde. Und ich glaube, viele Menschen in Deutschland machen sich Sorgen über das Thema Migration und erwarten, dass die Politik jetzt hinterfragt, wie auf die veränderte Lage reagiert werden muss. Dazu gehört, dass man Maßnahmen kritisch prüft, die im Koalitionsvertrag vereinbart wurden. Einen Familiennachzug braucht es jetzt nicht. Andere Maßnahmen braucht es, beispielsweise die Rückführungsoffensive, die ja auch im Koalitionsvertrag geregelt ist. Und deswegen erwarte ich, dass jetzt zügig der Abschiebegewahrsam auf 28 Tage ausgeweitet wird, so wie es die Ministerpräsidentenkonferenz auch vorgeschlagen hat.

Die FDP setzt auf strengere Regeln.

Ja, denn wir müssen uns darum kümmern, dass die Menschen, die unseren Schutz brauchen, ihn auch bekommen. Es kommen aber viele Menschen nach Deutschland, die von vornherein keine Chance haben, Asyl zu bekommen. Das betrifft vor allem Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten kommen. Deshalb hat die Bundesregierung auch einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem Georgien und Moldau zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden.

Zumindest Teile der SPD-Fraktion haben Sie für eine Verschärfung des Asylrechts an Ihrer Seite. Bei den Grünen sieht das anders aus. Kann die Ampel sich da überhaupt einig werden?

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat sowohl die Ausdehnung des Ausreisegewahrsams als auch die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten im Mai beschlossen. Und Winfried Kretschmann, der Grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat mitgestimmt. Es handelt sich also um einen parteiübergreifenden Konsens und die Grünen sollten den jetzt nicht wieder in Frage stellen.

In der Bundestagsdebatte um einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion für eine strengere Migrations- und Asylpolitik haben Sie am Freitag viel Applaus für Ihre Rede von der Union bekommen. Außer Ihrer eigenen Fraktion hat dagegen kaum jemand aus der Ampel geklatscht. Macht Ihnen das Sorgen?

Das Thema Migration beschäftigt momentan sehr viele Menschen in Deutschland und wir können leider beobachten, dass rechtsextreme Kräfte, die nichts Gutes im Schilde führen, davon profitieren, wie aufgeheizt die Debatte ist. Deswegen wünsche ich mir, dass wir parteiübergreifend einen Konsens hinbekommen in Deutschland, der dieses Thema ein Stück aus der Tagespolitik herauslöst. Der Bundeskanzler hat einen Deutschlandpakt zur Migration vorgeschlagen. Ich finde, das ist ein guter Vorschlag.

Das setzt aber voraus, dass man über Regierungs-und Oppositionsgrenzen hinaus darüber redet, was sinnvoll ist und was nicht. Ich nehme der Union übel, dass sie keinen Blick dafür hat, dass die reguläre Migration in den deutschen Arbeitsmarkt die Attraktivität irregulärer Migration senkt. Die Union hat gegen den Chancenaufenthalt gestimmt. Die Union hat gegen eine Ausdehnung der Westbalkanregelung gestimmt. Die Union hat gegen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gestimmt.

Deutschland ist angewiesen auf Migration in den Arbeitsmarkt. Konstantin Kuhle

Deutschland ist angewiesen auf Migration in den Arbeitsmarkt. Das Verständnis eint die Ampelparteien gegenüber einer Union, die ideologisch verbohrt und im letzten Jahrhundert verhaftet immer noch glaubt, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Es hat aber aktuell mit der wirklich sehr, sehr hohen Zahl an Asylanträgen den falschen Fokus. Und das muss in der Koalition ganz offen besprochen werden.

Sie sprechen von einem benötigten Konsens. Zwischen Ihnen und den Grünen ist der aber nicht in Sicht.

Ich gehe davon aus, dass die Grünen am Ende den Maßnahmen aus der Ministerpräsidentenkonferenz zustimmen werden. Und ich glaube auch, dass Grüne Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kein Verständnis dafür hätten, wenn das noch länger dauert.