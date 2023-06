Demonstranten durchbrechen Tor zu Schwedens Botschaft im Irak

Bagdad. Die Verbrennung eines Korans in der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat im Irak für Empörung gesorgt. Demonstranten protestierten am Donnerstagnachmittag vor der schwedischen Botschaft in der Hauptstadt Bagdad mit erhobenen Koranbüchern, wie die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA berichtete.

Der einflussreiche Schiitenführer Muktada al-Sadr soll zu dem Protest aufgerufen haben. Lokale Medien berichteten, die Demonstrierenden hätten die Ausweisung des schwedischen Botschafters gefordert.

Der unabhängigen irakischen Nachrichten-Webseite Alsumaria News zufolge zogen sich die Demonstranten nach kurzer Zeit wieder zurück. Zuvor soll es ihnen gelungen sein, das Tor zur schwedischen Botschaft zu durchbrechen.

Die Botschaftsmitarbeiter befanden sich nach Angaben des schwedischen Außenministeriums in Sicherheit. Man befinde sich in laufendem Kontakt mit ihnen, teilte das Ministerium auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatten bereits andere arabische Staaten die Koranverbrennung scharf verurteilt.

Bei einer Demonstration in Stockholm war am Mittwoch erstmals seit Monaten wieder ein Koran angezündet worden. Ein Mann steckte ein Exemplar der heiligen Schrift des Islams vor der Stockholmer Moschee im Viertel Södermalm an.

Polizei erlaubt Koranverbrennung vor Moschee in Stockholm Die umstrittene Aktion in Stockholm könnte auch den Nato-Beitritt Schwedens weiter verzögern, befürchten Experten. © Quelle: Reuters

Die Polizei hatte den Protest zuvor bewilligt, nachdem andere Aktionen dieser Art im Februar untersagt worden waren. Schwedische Gerichte hatten danach geurteilt, dass die Polizei nicht das Recht habe, die Erlaubnis zu Koranverbrennungen zu verweigern. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Volksverhetzung gegen den Veranstalter des Protests.

RND/dpa