Koranverbrennung löst Proteste in Pakistan aus

Islamabad. In Pakistan ist es nach der Koranverbrennung in Schweden am Freitag zu Protesten in mehreren großen Städten gekommen. Lokalen Medienberichten zufolge versammelten sich die Menschen in dem südasiatischen Land nach dem Freitagsgebet auf den Straßen, um gegen den Vorfall in der vergangenen Woche zu demonstrieren. Aufgerufen zu den Protesten hatte Premierminister Shehbaz Sharif auf Twitter. Die Regierung hatte davor diesen Freitag zum Tag der Heiligkeit des Korans ausgerufen.

Bei einer Demonstration in Stockholm war am Mittwoch erstmals seit Monaten wieder ein Koran angezündet worden. Ein Mann steckte ein Exemplar der heiligen Schrift des Islams vor der Stockholmer Moschee im Viertel Södermalm an. Die Polizei hatte den Protest zuvor bewilligt, nachdem andere Aktionen dieser Art im Februar untersagt worden waren. Schwedische Gerichte hatten jedoch geurteilt, dass die Polizei nicht das Recht habe, die Erlaubnis zu Koranverbrennungen zu verweigern. Im Islam gelten mutwillige Koranschändungen als blasphemisch. In vielen islamischen Ländern drohen dafür Strafen.

Die islamische Welt reagierte daraufhin mit scharfer Kritik. Im Irak versammelten sich etwa Demonstranten mit erhobenen Koranbüchern vor der schwedischen Botschaft. Der Iran kündigte an, vorerst keinen neuen Botschafter nach Schweden zu entsenden.

RND/dpa