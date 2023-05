Werden europäische Hilfsgelder in der Ukraine durch Korruption verschwendet?

Berlin. Korruption ist ein großes Problem in der Ukraine. Während des Krieges sind bereits mehrere ukrainische Politiker und Amtsträger wegen Korruptionsvorwürfen entlassen worden - zuletzt der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs, Wsewolod Knjasjew. Er wurde bei der Entgegennahme von drei Millionen US-Dollar (2,76 Millionen Euro) gefasst.

Eine Behörde, die unter anderem gegen die Korruption in der Ukraine kämpft, ist das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (kurz: „Olaf“, „Office européen de lutte antifraude“). Olaf-Vizechef, Andreas Schwarz, hält es für möglich, dass im Zuge der Korruptionsfälle auch europäische Hilfsgelder verwendet und verschwendet werden. „Man kann die Sache nicht schönreden“, sagte der höchste deutsche Betrugsermittler der EU im „Welt“-Interview.

Schwarz: „Das ist heikel für die EU“

Die Ukraine sei gegen Korruption nicht immun, so Schwarz weiter. „Das ist heikel für die EU, schließlich haben wir das Land bisher mit rund 30 Milliarden Euro unterstützt, der Großteil davon waren Überweisungen an die Regierung in Kiew, damit sie die Staatsgeschäfte am Laufen halten kann.“ Nach dem Ende des Krieges würden weitere Milliarden für den Wiederaufbau hinzukommen. „Das ganze Geld hilft natürlich nur, wenn es wirklich für neue Straßen, Schulen und Krankenhäuser ausgegeben wird“, sagte Schwarz.

Dass die Gelder auch wirklich dort ankommen, wofür sie gedacht sind, darauf achte seine Behörde. Schwarz gibt sich optimistisch: „Ich bin überzeugt, dass die Ukraine selbst alle Anstrengungen unternehmen wird, um das Problem in den Griff zu bekommen“, erklärte der Olaf-Vizechef. Die ukrainische Regierung habe erkannt, dass sie etwas gegen die Korruption tun müsse: „Zum einen, weil die Bürger es nicht hinnehmen werden, wenn die Milliarden, die für den Wiederaufbau des Landes gedacht sind, spurlos verschwinden. Zum anderen, weil so etwas auch internationale Geldgeber abschrecken würde. Europa und Amerika könnten dann die Bereitschaft verlieren, der Ukraine zu helfen.“

Olaf: Politischer Wille zur stärken Betrugsbekämpfung in der Ukraine ist da

Schwarz berichtete im Interview weiter, dass Ville Itälä, Generaldirektor des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung, erst kürzlich in Kiew war. Auch er sei überzeugt, dass es in Kiew den politischen Willen gibt, härter gegen Betrug vorzugehen. Das bekräftige die kürzliche Festnahme am Obersten Gerichtshof. Außerdem solle die Zusammenarbeit mit Olaf verstärkt werden. „Wir sind bereit, die Ukraine bei ihren Antikorruptionsmaßnahmen zu unterstützen, und für diese Mission besser gerüstet als jede andere Behörde auf der Welt“, betonte Schwarz.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte immer wieder einen entschlosseneren Kampf gegen die in dem Land verbreitete Schmiergeldkultur versprochen. Selenskyj will damit vor allem zeigen, dass die Ukraine als Beitrittskandidatin der EU bereit ist zu Verhandlungen für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Die Ukraine steht auf Platz 116 des Korruptionswahrnehmungsindexes von Transparency International. Im europäischen Vergleich schneidet nur Russland (Platz 137) schwächer ab.

