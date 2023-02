Korruptionsskandal: Belgischer EU-Abgeordneter Marc Tarabella festgenommen

Brüssel. Im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal im EU-Parlament ist am Freitag der belgische Europaabgeordnete Marc Tarabella festgenommen worden. Er solle verhört werden, teilte die belgische Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei durchsuchte unterdessen einen Safe in einer Bank in Lüttich, der Tarabella gehört, sowie Büros im Rathaus von Anthisnes, wo er Bürgermeister ist.

Das EU-Parlament hob kürzlich Tarabellas Immunität auf, damit er von den Ermittlern befragt werden kann. Die Abgeordneten beschlossen mit deutlicher Mehrheit, seinen parlamentarischen Schutz sowie den eines anderen Mitglieds, des Italieners Andrea Cozzolino, aufzuheben. Beide Männer ließen über ihre Anwälte mitteilen, sie wollten mit den belgischen Behörden kooperieren.

Tarabella streitet Verbindungen zu Korruptionsskandal ab

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass Tarabella zur Befragung festgenommen wurde und dass es nun dem Ermittlungsrichter obliege, zu entscheiden, ob er in den nächsten Stunden angehört werde. Der belgische Abgeordnete hat jegliche Verbindung zu dem Skandal bestritten.

Vertreter aus Katar und Marokko werden verdächtigt, Bestechungsgelder angeboten zu haben mit dem Ziel, Entscheidungen im Europäischen Parlament zu beeinflussen. Katar und Marokko haben die Anschuldigungen zurückgewiesen.

In einem Bericht, mit dem die Aufhebung seiner Immunität vorbereitet wurde, hieß es, Tarabella sei möglicherweise in Korruption verwickelt gewesen. Aussagen gegen ihn deuteten darauf hin, dass solche Zahlungen an ihn bei mehreren Gelegenheiten geleistet worden seien. Die Gesamtsumme belaufe sich auf 120.000 bis 140.000 Euro.

Mehrere Hunderttausend Euro in Korruptionsskandal beschlagnahmt

Der Skandal kam Anfang Dezember nach einer Reihe von Razzien in Brüssel und Italien ans Licht. Die Ermittler beschlagnahmten mehrere Hunderttausend Euro. Vier Verdächtige werden der Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung beschuldigt.

Bei ihnen handelt um die griechische Abgeordnete Eva Kaili, die bis zum Bekanntwerden der Vorwürfe Vizepräsidentin des EU-Parlaments war, ihren Partner und parlamentarischen Assistenten Francesco Giorgi, den ehemaligen italienischen Abgeordneten Pier Antonio Panzeri und den Leiter einer Wohltätigkeitsorganisation, Niccolo Figa-Talamanca. Panzeri hat inzwischen eine Absprache mit der Staatsanwaltschaft getroffen und will als Informant auspacken.

RND/AP