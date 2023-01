Chinook-Hubschrauber für die Bundeswehr doppelt so teuer wie geplant

Warum das Restaurant El Mövenschiss in Schilksee einen neuen Betreiber hat

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2010 war das Restaurant El Mövenschiss am Olympiahafen in Schilksee untrennbar mit der Gründerfamilie Zipner verbunden. Zum Januar hat der Kieler Koch Tade Assel das Lokal übernommen. Warum es zu dem Wechsel kam – und was der neue Betreiber plant.