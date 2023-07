Krankenhausreform: Union wirft Lauterbach Fahrlässigkeit vor und fordert Soforthilfen

Berlin. Die Unions-Bundestagsfraktion wirft Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Fahrlässigkeit im Umgang mit den akuten Finanzproblemen der Krankenhäuser vor und fordert Soforthilfen für die angeschlagenen Krankenhäuser. Durch eine Brückenfinanzierung müsse erreicht werden, eine ungeordnete kalte Strukturbereinigung zu verhindern und die Krankenhausversorgung so lange stabil zu halten, bis die anstehende Reform ihre Wirkung entfalte, heißt es in einem Bundestagsantrag der Unionsfraktion, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Ansonsten drohe jeder fünften Klinik in Deutschland die Insolvenz und damit ein „unkontrollierbarer Kahlschlag“. In diesem Fall könne eine Reform gar nicht mehr greifen.

Es sei „verantwortungslos und fahrlässig“, wenn Lauterbach die Warnungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft, wonach ohne Hilfen jedes vierte oder fünfte Krankenhaus die nächsten fünf bis sieben Jahre nicht überleben werde, achselzuckend zur Kenntnis nehme, sagte Unionsgesundheitsexperte Stephan Pilsinger (CSU) dem RND. Während die Ampelkoalition den Sozialetat für kommendes Jahr um mehr als 5 Milliarden auf fast 172 Milliarden Euro aufpumpen wolle, schrumpfe der Etat für Gesundheit um ganze 33 Prozent. „Es scheint, als sei die Gesundheit der Bevölkerung für diese Regierung nur zweitrangig“, kritisierte der CSU-Politiker.

Bund und Länder bei Eckpunkten für Krankenhausreform einig

Bund und Länder hatten sich am Wochenanfang auf Eckpunkte für eine Krankenhausreform geeinigt. Hilfen für die Krankenhäuser, die unter der Inflation und zurückgehenden Patientenzahlen leiden, will Lauterbach zwar prüfen. Er dämpfte aber alle Erwartungen.

Die Reformpläne sehen vor, das Vergütungssystem zu ändern, um Krankenhäuser von finanziellem Druck zu immer mehr Fällen zu lösen. Daher sollen sie einen großen Anteil der Vergütung allein schon für das Vorhalten von Leistungen bekommen. Grundlage der Finanzierung durch die Krankenkassen sollen genauer definierte Leistungsgruppen der Kliniken sein – also etwa „Kardiologie“ statt grobe Bezeichnungen wie „innere Medizin“. Für die Leistungsgruppen soll es einheitliche Qualitätsvorgaben etwa bei der technischen Ausstattung und beim Personal geben.