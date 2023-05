Worüber Lauterbach und die Länder bei der Krankenhausreform streiten

Berlin. Nicht weniger als eine „Revolution“ hatte Karl Lauterbach für den Krankenhaussektor angekündigt. Doch die nun schon seit einigen Monaten laufenden Verhandlungen zwischen dem Bundesgesundheitsminister und den Ländern über eine Reform sind sehr zäh. Zwar ist das Ziel des SPD-Politikers noch zu schaffen, bis zur parlamentarischen Sommerpause geeinte Eckpunkte vorzulegen. Doch nach wie vor sind viele Fragen offen. Am Donnerstag treffen sich die Ressortchefs erneut. Wir fassen den Stand der Verhandlungen zusammen.

Warum ist eine Reform nötig?

In Deutschland stehen rund 1700 Krankenhäuser für die medizinische Versorgung zur Verfügung. Fast zwei Drittel schreiben rote Zahlen. Um ihre wirtschaftliche Lage zu verbessern, versuchen die Kliniken, möglichst viele Eingriffe vorzunehmen. Das führt dazu, dass Deutschland im internationalen Vergleich bei der Häufigkeit von Operationen auf vorderen Rängen steht, insbesondere beim Einsatz von künstlichen Hüft- und Kniegelenken.

Was will Lauterbach erreichen?

Nach dem Modell einer von Lauterbach eingesetzten Kommission sollen die Kliniken künftig auch für das Vorhalten von medizinischen Behandlungskapazitäten Geld erhalten. Damit ist es für die Krankenhäuser nicht mehr notwendig, möglichst viel zu operieren, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Die Experten haben zudem vorgeschlagen, die Kliniken in drei Versorgungsstufen einzuteilen – von der wohnortnahen Grundversorgung bis zu Maximalversorgern wie Universitätskliniken („Level“). Dabei soll vorgeschrieben werden, welche Leistungen in den verschiedenen Versorgungsstufen erbracht werden und welche personellen, technischen und qualitativen Mindestanforderungen dafür erforderlich sind („Leistungsgruppen“).

Worüber besteht Einigkeit zwischen Bund und Ländern?

Die Aufteilung der bisher pro Fall gezahlten Pauschalen auf Vorhalte- und Behandlungskosten ist weitgehend Konsens. Einigkeit besteht auch darüber, dass es – anders als von der Kommission vorgeschlagen – nicht 128 Leistungsgruppen geben soll, sondern nach dem Vorbild der bereits eingeleiteten Klinikreform in Nordrhein-Westfalen nur etwas mehr als 60. Unstrittig ist auch, dass für die Leistungsbereiche (zum Beispiel „Herzchirurgie“ oder „Wirbelsäuleneingriffe“) bundesweit einheitliche Qualitätskriterien gelten sollen. Wer sie nicht erfüllt, bekommt die entsprechenden Eingriffe nicht mehr von den Kassen bezahlt.

Was ist umstritten?

Die Länder wehren sich grundsätzlich gegen die „Level“-Einteilung, weil sie dadurch ihre Hoheit bei der Krankenhausplanung eingeschränkt sehen. Tatsächlich kann der Bund mit diesem System detailliert vorschreiben, welches Krankenhaus künftig was anbieten darf. Eine Entscheidung des Bundes „vom grünen Tisch in der Berliner Blase“ oder durch eine Hintertür dürfe es aber nicht geben, kritisierte etwa Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) im Gespräch mit dem RND. „Die Länder müssen selbst entscheiden können, welche Versorgung wo stattfindet“, forderte er. Alles andere sei verfassungswidrig. „Ich sehe gerade in Flächenländern wie Bayern die wohnortnahe Versorgung durch die aktuellen Vorschläge der Reform gefährdet“, warnte der CSU-Politiker.

Warum sind die Krankenhaus-Level wichtig?

Sie sind ein wesentlicher Faktor, um zu einer modernen Krankenhausstruktur zu kommen. Interessant ist dabei insbesondere das unterste „Level II“. Das sollen neuartige Gesundheitsstationen werden, die sich in enger Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärzten ausschließlich um kleinere OPs oder um die (Kranken-)Pflege insbesondere älterer Menschen kümmern. Dafür kommen zum Beispiel kleinere Kliniken infrage, die sich heute mit qualitativ schlecht gemachten Eingriffen geradeso über Wasser halten. Wenn nicht einmal eine derartige Umwandlung sinnvoll ist, müsste das Krankenhaus geschlossen werden. Die Länder sind zwar nicht grundsätzlich gegen ein derartiges System, sie wollen sich aber vom Bund nicht reinreden lassen. Beim Bund besteht jedoch die Sorge, dass die Landesregierungen aus Angst vor einer Abstrafung durch die Wähler vor härteren Schritten zurückschrecken. Dabei ist nachvollziehbar, dass es für Patientinnen und Patienten sinnvoller ist, weitere Wege in Kauf zu nehmen und sich von erfahrenen Medizinern operieren zu lassen, als sich vor Ort in eine Klinik zu begeben, in der der Eingriff nur selten vorgenommen wird.

Wie geht es weiter?

Lauterbach will an einer bundeseinheitlichen Level-Einteilung zwar festhalten, den Ländern aber mehr Freiheiten bei der Einteilung geben. Wie weit diese gehen, muss noch verhandelt werden. Offen ist auch, wie die Reform finanziert werden soll. Dafür hat Lauterbach noch gar kein Geld eingeplant. „Lauterbach muss vernünftige Vorschläge liefern, wie er die Finanzlage der Kliniken angesichts der chronischen Unterfinanzierung ganz akut stabilisiert“, forderte Holetschek. Wenn nicht schnell etwas passiere, könne sich die Regierung die Reform auch sparen, denn dann komme es zu einem „kalten Strukturwandel“ vor allem bei kleineren Krankenhäusern, warnte er. Zudem müsse über die Transformationskosten der Reform gesprochen werden. „Ohne frisches Geld kann die Reform nicht gelingen“, mahnte der CSU-Politiker.

Holetschek fordert angesichts des Fachkräftemangels zudem einen „Pflegegipfel“, Offenbar glaube Lauterbach, dass Pflegepersonal frei werde, wenn einige Kliniken ihr Leistungsangebot reduzierten oder gar schließen müssten. Doch viele Fachkräfte würden eben nicht deutlich längere Arbeitswege in Kauf nehmen, sondern dann den Beruf ganz verlassen. „Hätte der Bundesminister mit den Praktikern vor Ort gesprochen, dann wüsste er auch, dass dieser Plan nicht aufgehen wird“, betonte er. „So verliert das ganze System letztlich sein wertvollstes Gut: die Menschen am Bett“, beklagte der Landesminister.

