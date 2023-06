Krankenkassen rechnen auch 2024 mit Milliarden-Defizit

Berlin. Die gesetzlichen Krankenkassen rechnen auch im kommenden Jahr mit einem Defizit in Milliardenhöhe, wobei die Lücke der Prognose zufolge geringer ausfallen dürfte als in diesem Jahr. Die Chefin des Kassen-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, sagte am Donnerstag in Kremmen bei Berlin, aus heutiger Sicht fehlten 2024 zwischen 3,5 und 7 Milliarden Euro. Ohne weitere Maßnahmen müssten die Zusatzbeiträge der Kassen damit im Schnitt um 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte steigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit würde der effektiv zu zahlende Gesamtbeitrag von derzeit durchschnittlich 16,1 Prozent auf 16,3 bis 16,5 Prozent steigen. Pfeiffer forderte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf, durch Reformen dafür zu sorgen, eine zusätzliche Belastung der Versicherten zu verhindern „Es kann nicht sein, dass die Beiträge immer weiter steigen. Diese Spirale muss gestoppt werden“, mahnte sie.

Kassen-Spitzenverband fordert Lauterbach zu Reformen auf

Im laufenden Jahr war ein Defizit von 17 Milliarden Euro erwartet worden, das durch ein Spargesetz mit Einmalmaßnahmen und Beitragsanhebungen gedeckt wurde. Die geringere Lücke im kommenden Jahr erklärte Pfeiffer unter anderem mit den kräftigen Tarifsteigerungen für die Beschäftigen, wodurch die Einnahmen der Kassen wachsen. Außerdem werde die Finanzlage im laufenden Jahr wahrscheinlich besser ausfallen als prognostiziert, unter anderem durch eine geringere Nachfrage nach Krankenhausbehandlungen – ein Trend, der nach der Corona-Pandemie offensichtlich anhält. Dadurch dürften die Rücklagen der Krankenversicherung besser gefüllt werden, was den Druck im kommenden Jahr etwas mildert. Pfeiffer warnte allerdings, dass sich die Tarifsteigerungen und die Inflation zeitverzögert auch bei den Ausgaben der Kassen zeigen würden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pfeiffer forderte die Ampelkoalitionen zu Reformen auf, um das Gesundheitswesen effizienter zu machen. Dazu zählte sie unter anderem einen zügigen Umbau der Notfallversorgung, eine Verlagerung von Operationen aus den Kliniken zu niedergelassenen Ärzten oder einen Abbau des insbesondere in einigen Ballungsgebieten bestehenden Überangebots von Arztpraxen. Sie wiederholte zudem die Forderung der Krankenkassen an den Bund, die Mehrwertsteuer für Arzneimittel zu senken und für die Empfänger des Bürgergeldes kostendeckenden Beiträge zu zahlen. Derzeit wird den Kassen für jeden Bürgergeld-Empfänger eine monatliche Pauschale von 114 Euro gezahlt. Das deckt nach Angaben von Pfeiffer nur etwa ein Drittel der tatsächlichen Kosten.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Leistungskürzungen lehnen die Krankenkassen ebenso wie Gesundheitsminister Lauterbach ab. Pfeiffer sagte allerdings, es müsse verstärkt die Wirksamkeit der von den Kassen bezahlten Behandlungen überprüft werden. Konkret nannte die Verbandschefin die Homöopathie. Sie wird von vielen Kassen aus Wettbewerbsgründen freiwillig bezahlt, obwohl es keine wissenschaftlichen Belege für eine Wirksamkeit gibt. „Hier ist eine politische Entscheidung notwendig“, forderte Pfeiffer.









Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige