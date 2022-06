„Die Bildungspläne sind einfach zu überladen“: Wie und warum Netzlehrer Blume die Schule revolutionieren will

Er unterrichtet an seinem Gymnasium, doch sein Lieblings­lehrer­zimmer ist im Netz zu finden: Bob Blume ist seit Jahren als „Netzlehrer“ digital aktiv. Nun fordert er in seinem Buch „10 Dinge, die ich an der Schule hasse, und wie wir sie ändern können“ eine Bildungs­revolution. Was er sich genau darunter vorstellt, erklärt Blume im Interview.