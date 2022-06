Neuer NRW-Landtag hat sich konstituiert - Reul mit deutlichem Appell für die Demokratie

In NRW hat sich am Mittwoch das neue Parlament konstituiert. Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl eröffnet Alterspräsident und Innenminister Reul die Sitzung mit einem deutlichen Appell zur Verteidigung der Demokratie. Er warnt vor einer bürgerlichen Abkehr vom Staat und nimmt dabei besonders die Politik in die Verantwortung.