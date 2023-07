Weitere Nacht der Gewalt in Frankreich – etwa 500 Festnahmen

Frankreich hat nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Verkehrskontrolle eine weitere Krawallnacht erlebt. Bis zum frühen Samstagmorgen gab es landesweit mindestens 471 Festnahmen, wie Innenminister Gérald Darmanin dem Sender BFMTV mitteilte. Appelle zur Ruhe und Ordnung aus der Politik und eine massive Polizeipräsenz haben der Gewaltspirale bisher kein Ende setzen können. Inzwischen haben die Unruhen auch Überseegebiete erfasst, in Französisch-Guyana in der Karibik gab es einen Toten. Betroffen war auch die kleine Insel Réunion im Indischen Ozean.

Im Mutterland spielten sich am Freitag schon bei Tageslicht Szenen der Gewalt ab. In Straßburg plünderten Unbekannte laut den Behörden ein Apple-Geschäft, die Polizei setzte dort Tränengas ein. In einem Einkaufszentrum im Großraum Paris wurden die Schaufenster eines Fast-Food-Restaurants zertrümmert. Beamte hielten Personen davon ab, in einen demolierten Laden in der Mall einzubrechen. In Colombes, einem Vorort der Hauptstadt, kippten Unbekannte Mülleimer um und errichteten daraus Straßenbarrikaden.

Nach tödlichen Polizeischüssen auf 17-Jährigen: Krawalle in Pariser Vorort halten an Nach den tödlichen Schüssen auf einen Teenager bei einer Verkehrskontrolle ist es in Paris die zweite Nacht in Folge zu Unruhen gekommen. © Quelle: Reuters

Das südfranzösische Marseille wurde die zweite Nacht in Folge von Unruhen erschüttert, nachdem die Großstadt zunächst von der Gewalt verschont geblieben war, die nach dem tödlichen Polizeischuss auf den 17-jährigen Nahel im bei Paris gelegenen Nanterre zuerst den Großraum der Hauptstadt erschütterte. Bereits vor Anbruch der Dunkelheit hätten Jugendliche in Marseille Wurfgeschosse geschleudert, Brände gelegt und Geschäfte geplündert, teilte die Polizei mit. Sie nahm nach eigenen Angaben fast 90 Personen fest.

Am Freitagabend brachen Plünderer laut der Polizei zudem in einen Waffenladen in Frankreichs zweitgrößter Stadt ein. Später sei ein Mann mit einem Jagdgewehr festgesetzt worden. Am Vorabend seien nach Behördenangaben zwei Polizisten außer Dienst schwer verletzt worden, als rund 20 Personen über sie hergefallen seien, teilten die Behörden mit.

Auch aus Lyon – der drittgrößten Stadt des Landes – wurden erneut Krawalle gemeldet. In den Vororten seien Brände gelegt und Polizisten mit Gegenständen beworfen worden. Im Stadtzentrum hätten Beamte rund 30 Personen festgenommen, um versuchte Plünderungen von Geschäften zu stoppen. Zuvor waren rund 1300 Menschen am Freitagabend zu einer nicht genehmigten Demonstration gegen Polizeigewalt zusammengekommen.

Bislang setzt die Regierung von Präsident Emmanuel auf eine massive Aufstockung der Polizeikräfte, um der Lage Herr zu werden. Deren Zahl wurde am Freitagabend um 5000 erhöht, womit insgesamt 45.000 Beamte mobilisiert worden sind. Einige wurden aus dem Urlaub zurückgerufen. Innenminister Darmanin ordnete zudem an, in ganz Frankreich ab 21 Uhr den Bus- und Straßenbahnverkehr einzustellen. Auf die Ausrufung eines Notstands hat Macron bisher verzichtet. Diese Option war 2005 bei ähnlichen Unruhen von der französischen Regierung genutzt worden.

Juni 2023, Paris: Emmanuel Macron (links), Präsident von Frankreich, und Gerald Darmanin, Innenminister von Frankreich, nehmen an einer Dringlichkeitssitzung im Innenministerium teil. © Quelle: Yves Herman/Pool Reuters/AP/dpa

Tumulte brachen auch in Überseegebieten in der Karibik aus, wo seit Langem ethnische Spannungen schwelen und etliche Bewohnerinnen und Bewohner sich von Frankreich unterdrückt oder vernachlässigt fühlen. Am Donnerstagabend (Ortszeit) wurde ein 54-jähriger Staatsbediensteter in Cayenne, der Hauptstadt von Französisch-Guyana, von einem Querschläger getroffen und getötet, als Beamte unter Beschuss gerieten, wie die Behörden mitteilten.

Der in Französisch-Guyana für öffentliche Sicherheit zuständige Funktionär Philippe Jos sprach vor Reportern von einem Ausmaß der Gewalt, das schwer zu verstehen sei. Mindestens sechs Personen wurden verhaftet, darunter fünf Minderjährige. Französisch-Guyanas Präfekt Thierry Queffelec kündigte an, dass Geschäfte und der öffentliche Nahverkehr ihren Betrieb am Freitagabend früher schließen würden. Vorübergehend gelte nachts zudem ein Verkaufs- und Transportverbot für Benzin. In der Nacht zum Samstag würden 300 zusätzliche Polizisten mobilisiert, auch Drohnen und Helikopter würden zum Einsatz kommen, sagte Queffelec.

Kleinere Proteste wurden auch aus Martinique und Guadeloupe gemeldet, jedoch keine Verletzten oder Tote. Auf Réunion im Indischen Ozean wurden seit Mittwoch zudem Mülleimer in Brand gesetzt und Polizisten mit Gegenständen beworfen, wie Behördenvertreter berichteten. Rund 150 Beamte waren am späten Freitagabend auf der Insel im Einsatz.

Gegen Beamten wegen Totschlags ermittelt

Der tödliche Polizeischuss auf den 17-jährigen Nahel hat anhaltende Spannungen zwischen den Sicherheitsbehörden und vielen Jugendlichen in benachteiligten Stadtvierteln in Frankreich befeuert. Gegen den Beamten, der den Jugendlichen in Nanterre erschossen haben soll, wird inzwischen wegen Totschlags ermittelt. Nahel war nach Angaben der Staatsanwaltschaft mit einem Mercedes mit polnischen Kennzeichen auf einer Busspur unterwegs und überfuhr eine rote Ampel, als der Beamte und ein Kollege ihn aufhalten wollten. Der Polizist rechtfertigte den Schuss damit, er habe befürchtet, dass er und sein Kollege oder jemand anderes von dem Auto überfahren werden könnten.

Die Beisetzung Nahels sei für den heutigen Samstag geplant, teilte Nanterres Bürgermeister Patrick Jarry mit. Er warb für einen Wandel in sozial abgehängten Gegenden in Frankreichs Städten.

