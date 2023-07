﻿Woher kommt die Wut?

Paris. Wo normalerweise der Wochenmarkt stattfindet, laufen die Aufräumarbeiten. Sonst ziehen sich Stände mit Obst und Gemüse, Billigkleidung und Haushaltswaren entlang der Esplanade Charles de Gaulle in Nanterre bis zum angrenzenden Park. Doch seit Tagen ist nichts mehr normal in der Vorstadt im Nordwesten von Paris, die an das Banken- und Geschäftsviertel La Défense anschließt. Feuerwehrleute sind angerückt, um einen schwelenden Brand unter den verkohlten Balken eines Holzweges entlang der Esplanade zu löschen. „Die haben schwer bezahlt“, sagt ein junger Mann zu seiner Freundin, der am Büro eines Immobilienmaklers vorbeigeht. Die Vitrinen der Agence du Parc sind zerschlagen, das Mobiliar im Inneren liegt kreuz und quer auf dem Boden.

Eine Frau, Hoda Altamar heißt sie, bleibt stehen und schüttelt den Kopf, während ihr Hund an seiner Leine zieht. „Ich schlafe nicht mehr“, sagt die Libanesin, die seit fünf Jahren in Nanterre lebt. „Mein Sohn ist 23, er zieht jede Nacht mit Freunden los. Er sagt, er will nur gucken. Wenn er was anstellt, kann er was erleben!“

Ausschreitungen in Frankreich nach Tod eines Jugendlichen halten an Auslöser der Ausschreitungen waren tödliche Schüsse eines Polizisten auf einen Jugendlichen nordafrikanischer Abstammung bei einer Verkehrskontrolle. © Quelle: Reuters

Benommen von der Gewalt

Die Passanten an diesem Morgen in Nanterre wirken wie verkatert, ohne am Abend zuvor gefeiert zu haben. Sie sind benommen von der Gewalt, die ihre Stadt jede Nacht heimsucht, seit hier ein Polizist am Dienstagmorgen Nahel M. getötet hat. Der 17-Jährige war mit seinem gelben Mercedes viel zu schnell eine Busspur entlanggefahren, die Stoppzeichen zweier Motorradpolizisten ignorierte er. Er fuhr über eine rote Ampel und blieb erst hinter mehreren wartenden Autos stehen.

Was dann passierte, filmte eine Passantin und stellte es später online. In dem Video stehen beide Polizisten seitlich am Wagen und reden auf den Fahrer ein. Einer der Männer richtet seine Waffe aus nächster Nähe auf ihn.

Als das Auto losrollt, schießt er.

Inzwischen wurde einer der beiden Passagiere, die mit im Auto saßen und flohen, ausfindig gemacht. Die Polizisten, so sagte er aus, hätten Nahel mit ihren Gewehrkolben auf den Kopf geschlagen. Er sei benommen gewesen, sein Fuß habe sich von der Bremse gelöst, das Automatikauto sei von allein losgefahren. „Schieß!“, habe einer der Beamten gerufen.

Diese hatten zunächst angegeben, der Schuss sei reine Notwehr gewesen, um nicht überfahren zu werden – bevor das Video ihre Version widerlegte. Später, in Untersuchungshaft, sagte der Schütze seinem Anwalt zufolge, er habe aus „Angst, dass jemand überfahren wird“, und aufgrund des gefährlichen Fahrstils von Nahel M., der keinen Führerschein hatte, so gehandelt. Er bitte dessen Familie um Verzeihung.

Gegen den 38-Jährigen wurden Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung eingeleitet. Er sei „kein Cowboy“, sondern erfahren und professionell, sagten Kollegen von ihm gegenüber französischen Medien. Seine Familie und die Schule seines Kindes befinden sich unter Polizeischutz, da sein Name und seine Wohn­adres­se im Internet veröffentlicht wurden.

Symbol der sinnlosen Zerstörungswut: Ein zerstörtes Kinderkarussell im Pariser Vorort Nanterre. © Quelle: Birgit Holzer

Für den Tod ihres Sohnes mache sie einzig und allein den Mann verantwortlich, der geschossen habe, sagte Mounia M., Nahels Mutter, im Fernsehen. Sie war alleinerziehend, er ihr einziges Kind. „Wie konnte er meinen Kleinen aus nächster Nähe töten?“ Hunderte wohnten Nahels Beerdigung in der großen Moschee von Nanterre am Samstag bei. Dennoch blieb es friedlich, anders als bei einem Trauermarsch am Donnerstag, als es zu Zusammenstößen zwischen jungen Leuten und der Polizei kam.

Trotz Mounia M.s beschwichtigender Worte glauben viele, es mit dem zerstörerischen System einer Polizei zu tun zu haben, die unverhältnismäßig rabiat vorgeht und besonders junge Männer mit arabischen Wurzeln wie Nahel, dessen Mutter aus Algerien stammt, ins Visier nehme. Sätze wie „Die Polizei tötet“ oder „Keine Gerechtigkeit – kein Frieden“ sind an etliche Mauern und Häuserwände in Nanterre gesprüht.

Abends fahren keine Busse und Bahnen mehr

Eine unbändige Wut bricht sich Bahn und verbreitet sich innerhalb kurzer Zeit im ganzen Land. Von Lille über Straßburg bis Nizza und sogar in den Tausende Kilometer entfernten Überseedepartements ziehen jugendliche Banden bei Einbruch der Dunkelheit durch die Städte. Sie bauen Barrikaden auf und legen Feuer.

Die Folgen sind beträchtlich: beschädigte Rathäuser, Sozialeinrichtungen und Schulen, geplünderte Geschäfte, in Brand gesetzte Häuser und Autos. Bis zu 45.000 Polizistinnen und Polizisten sind seitdem jede Nacht im Einsatz. In manchen Orten gibt es nächtliche Ausgangssperren. Etliche Sommer- oder Schulfeste werden abgesagt. Ab 21 Uhr fahren im ganzen Land keine Busse und Trams mehr. Feuerwerkskörper dürfen weder verkauft noch bei sich getragen werden.

Den Ausnahmezustand, wie es manche rechte und rechts­ex­tre­me Politiker fordern, rief Präsident Emmanuel Ma­cron aber nicht aus. Noch nicht.

Macron sagt Staatsbesuch in Deutschland wegen Unruhen in Frankreich ab Berlin und Paris hatten große Hoffnungen in den Staatsbesuch von Frankreichs Präsident Macron in Deutschland gesetzt. Doch daraus wird erst mal nichts. © Quelle: dpa

Doch dass die Lage ernst ist, zeigt, dass er am Samstag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier telefonierte und ihn bat, den dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland, der am gestrigen Sonntag beginnen sollte, zu verschieben. Steinmeier „hofft, dass die Gewalt auf den Straßen baldmöglichst beendet und der soziale Friede wiederhergestellt werden kann“, hieß es in einer Erklärung des Bundespräsidialamtes. Nach einer Krisensitzung mit mehreren Ministern appellierte Ma­cron am Freitag an die Eltern, ihre Kinder abends nicht mehr aus dem Haus zu lassen. „Ein Drittel der Festgenommenen in der letzten Nacht ist jung, manchmal sehr jung“, sagte der französische Staatschef mahnend. Die sozialen Netzwerke würden eng überwacht, um all jene aufzuspüren, die dort zu Unruhen aufrufen. Tatsächlich blieb es zumindest in der Nacht auf Sonntag ruhiger als in den Nächten zuvor.

Hoffnung auf Stärke des Staates

Doch kann diese Reaktion ausreichen? Lässt sich so die Situation beruhigen?

In Nanterre glaubt das niemand. Es brauche eine stärkere Antwort des Staates, sagt der 35-jährige Cédric Dedjinou. „So schlimm der Tod dieses Jungen ist: Die Banden, die jetzt durch die Stadt ziehen, suchen nur einen Vorwand, um Krawall zu machen.“

Cédric Dedjinou lebt in Nanterre – und hofft auf mehr Entschlossenheit des Staates. © Quelle: Birgit Holzer

An den Straßenrändern stehen ausgebrannte Fahrzeuge. Die Vitrinen vieler Bushäuschen sind eingeschlagen, die Straßen mit Glassplittern übersät. Unbekannte haben sogar das Mahnmal für die im Zweiten Weltkrieg Deportierten beschmiert. Ein Kinderkarussell im Park wurde abgefackelt. Wie ein grauschwarzes Zeugnis der sinnlosen Zerstörungswut steht es da.

„Sie machen ihre eigene Stadt kaputt“, klagt die 89-jährige Co­lette, auf ihren Stock gestützt. Sie fürchte, dass die jetzige Situation „ein roter Teppich“ für die ex­tre­men Rechten sei, die die Stimmung noch anheizen. „Es gibt hier jede Menge Aktivitäten für die jungen Leute. Die Stadt tut sehr viel für sie.“ Armut und Perspektivlosigkeit seien keine Entschuldigungen für die rohe Gewalt.

„Sie machen ihre eigene Stadt kaputt“: Colette aus Nanterre. © Quelle: Birgit Holzer

Aber können es Erklärungen sein? Warum eskaliert die Lage in Frankreich derart? Wie zuletzt nach den Terroranschlägen in den Jahren 2015 und 2016 richtet sich der Blick wieder auf die sozial angespannten Vororte, in denen besonders viele Minderjährige und Menschen mit Migrationshintergrund leben. Die Jugendarbeitslosigkeit ist oft hoch, es gibt meist wenige Freizeitangebote – was auf Nanterre nicht zutrifft. Insgesamt gibt der Staat in den sozialen Brennpunkten „viermal weniger Gelder im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl aus als anderswo“, stellte der ehemalige Minister Jean-Louis Borloo 2021 fest, als er Ma­cron einen Bericht über die Banlieues mit Vorschlägen überreichte. Der Präsident legte sie mehr oder weniger zu den Akten. Seit Jahrzehnten wurde immer wieder mit Großprogrammen begonnen, bei denen viele Milliarden in den sozialen Wohnungsbau, die Schulen und die öffentlichen Transportmittel flossen. Die erhoffte Wirkung blieb aus. „Wir sitzen auf einem Pulverfass“, sagt Oussouf Siby, Gemeinderat der Linken in der Pariser Vorstadt Aulnay-sous-Bois.

Dem Soziologen und ehemaligen Lehrer Fabien Truong zufolge handelt es sich bei den jungen Aufständischen um „Jungs im selben Alter wie Nahel, die aus einem einfachen Grund so gewalttätig reagieren: Sie hätten an seiner Stelle sein können.“

Jeder der Jugendlichen in den Banlieues habe schon erniedrigende Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Oft würden sie einfach nur kon­trol­liert, weil sie vor ihrem Wohnhaus herumstehen – also „für das, was sie sind, und nicht, weil sie irgendetwas getan haben“. Die jungen Männer befänden sich in einem Alter, in dem man seinen Platz in der Welt suche und auch mal rebelliere: „Daher ist es so wichtig, dass der Polizist für diese Situationen ausgebildet ist, um absurde Eskalationen zu entschärfen.“ Doch oft seien die Beamten selbst überfordert.

Erinnerungen an 2005

Einige Polizeigewerkschaften gießen derweil noch Öl ins Feuer. In einer Mitteilung beschweren sie sich über das „Diktat dieser gewalttätigen Minderheiten“ und rufen zum Kampf gegen die „Schädlinge“ auf. Auch Ma­crons schnelle Reaktion noch am Dienstag, der das Verhalten des Beamten gegenüber Nahel „unerklärbar, unentschuldbar“ nannte, empört viele Polizistinnen und Polizisten. Sie beklagen eine Vorverurteilung.

Viele ziehen eine Verbindung zum November 2005, als brutale Unruhen die französischen Vorstädte erschütterten und Präsident Jacques Chirac den Ausnahmezustand ausrief. Auslöser war der Tod zweier Minderjähriger, Zyed und Bouna, im Pariser Vorort Clichy-sous-Bois, die durch einen Stromschlag in einem Trafohäuschen starben. Sie waren vor der Polizei weggelaufen, ohne etwas verbrochen zu haben. Die ganze Wahrheit über den Vorfall und die Fehler der Polizei kam erst später ans Licht. „Die Wut rührt von der Erfahrung der Ungerechtigkeit her“, erklärt Fabien Truong.

Doch es gibt auch Unterschiede zu 2005. Experten und Expertinnen erkennen eine stärkere Radikalisierung. „Viel schneller als damals kam es zu Plündereien“, sagt der Soziologe Thomas Sauvadet. Auch werden die Beteiligten immer jünger, sie sind oft erst 13 oder 14 Jahre alt. Die Macht der Fotos und Videos ist noch größer, die sich in Windeseile über die sozialen Netzwerke verbreiten und die Lage noch anheizen und sogar zu einer Art Wettbewerb zwischen Aufständischen führen können. Ein ausgebranntes Kinderkarussell wird dort zu einer Art Trophäe des Widerstands – von dem unklar ist, wie er schnell wieder gebrochen werden kann.