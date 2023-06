Kreml an USA: Offen für Dialog über atomare Rüstungskontrolle

Zeugen gesucht

Erpressung im Schrevenpark: Mehrere Festnahmen am Wochenende in Kiel

Die Polizei hat am Wochenende in Kiel mehrere Tatverdächtige festgenommen: So sollen drei 16- bis 19-Jährige in der Nacht auf Sonntag im Schrevenpark mit einem Messer zwei Männer bedroht und eine Geldbörse erbeutet haben. Zudem soll ein 30-Jähriger in ein Haus in Ellerbek eingebrochen sein.