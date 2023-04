Deutsche Politiker fordern Freilassung von Kremlkritiker Kara-Mursa

Berlin. Auf Initiative der Grünen-Politiker Robin Wagener und Beate Walter-Rosenheimer haben verantwortliche Berichterstatter für Russland in den Bundestagsausschüssen für Auswärtiges und für Menschenrechte von SPD, FDP und CDU einen interfraktionellen Brief an den russischen Botschafter in Berlin, Sergei Netschajew, verfasst, in dem sie die Freilassung des russischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa fordern. Der Regimegegner war am 17. April in Moskau in einem Schauprozess zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt worden.

Ein Gericht in Moskau urteilte, er sei des „Hochverrats“ sowie weiterer Vergehen wie der Verbreitung von „Falschinformationen über die Armee“ und Arbeiten für eine „unerwünschte Organisation“ schuldig. Kara-Mursa verglich seinen Prozess mit den Schauprozessen unter Josef Stalin.

In dem Brief an Netschajew wird das „drakonische Urteil“ gegen den schwer kranken Kara-Mursa und der „zutiefst menschenverachtende Kern des Putin-Regimes“ angeprangert und der russische Botschafter aufgefordert, tätig zu werden: „Wir, als Mitglieder unterschiedlicher Fraktionen des Deutschen Bundestages, fordern Sie daher auf, sich bei der russischen Regierung für die umgehende Freilassung von Wladimir Kara-Mursa einzusetzen“, heißt es in dem Schreiben, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Kara-Mursa verurteilte den russischen Einmarsch

Zudem fordern die Unterzeichner, der Botschafter möge sich dafür verwenden, Kara-Mursa „die nötige medizinische Versorgung zuteilwerden zu lassen“, und verweisen darauf, dass er „wegen seiner mehrfachen Vergiftungen in der Vergangenheit“ gesundheitlich stark angeschlagen ist und „in der Untersuchungshaft 20 Kilogramm an Gewicht verloren hat“.

Der 41-jährige Kara-Mursa, der auch als Berater für den 2015 ermordeten Kremlkritiker Boris Nemzow tätig war, saß seit seiner Verhaftung vor einem Jahr im Gefängnis. Die Festnahme ging auf seine Rede vom März 2022 vor dem Repräsentantenhaus von Arizona zurück, in der er den Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilte. Das Urteil gegen Kara-Mursa ist die höchste Strafe, die bislang gegen einen Oppositionellen in Russland verhängt wurde. Der bekannteste Kremlkritiker, Alexej Nawalny, war zuletzt zu neun Jahren Straflager verurteilt worden.

Zu den Erstunterzeichnern des Briefes gehören die Außen- beziehungsweise Menschenrechtspolitiker Nils Schmid, Michael Roth und Derya Türk-Nachbaur (alle SPD), Ulrich Lechte und Renata Alt (beide FDP), Knut Abraham, Roderich Kiesewetter, Norbert Röttgen und Armin Laschet (alle CDU) sowie Anton Hofreiter (Grüne). Der Grünen-Politiker Robin Wagener ist als Koordinator im Auswärtigen Amt auch Ansprechpartner für Vertreter der russischen Zivilgesellschaft im Exil.





