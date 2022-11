Kremlkritiker Alexej Nawalny in winzige Einzelzelle verlegt

Moskau. Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist in eine Einzelzelle verlegt worden. Der 46-Jährige sei am 1. November in eine sogenannte Strafzelle gesteckt worden, wo er maximal 15 Tage sein dürfe, hieß es am Donnerstag auf Nawalnys Instagram-Account.

Die Zelle sei sehr beengt, erklärte Nawalny. Er dürfe dort zwei Bücher haben und habe Zugang zum Gefängnis-Kiosk, wenn auch nur mit einem kleinen Budget.

Nawalny gilt als prominentester Gegner von Präsident Wladimir Putin und verbüßt eine neunjährige Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis 250 Kilometer östlich von Moskau.

