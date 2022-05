Kremlkritiker drängt Westen zu Lieferung schwerer Waffen

Selenskyj macht Militär Mut, ukrainisch-orthodoxe Kirche erklärt Selbstständigkeit von Moskau

In der Ukraine tobt seit 94 Tagen der Krieg – im Donbass stemmt sich das ukrainische Militär weiterhin gegen die russischen Truppen. Nun beeinflusst die russische Invasion auch das Verhältnis der orthodoxen Kirche in beiden Ländern. Wir geben Ihnen einen Überblick über die Entwicklung in der Nacht und ein Ausblick auf den kommenden Tag.