Kremlpropagandist behauptet: Finnland, Polen und Baltenstaaten wollen Russland wieder beitreten

Die russische Propaganda ist sich für keine Behauptung zu fein, sei sie auch noch so unwahrscheinlich. So legte der Kremllautsprecher Wladimir Solowojow zuletzt nahe, dass die Nato-Mitglieder Finnland, Polen und die Baltenstaaten eigentlich gern wieder dem „russischen Reich“ beitreten wollten. Als sie Teil dessen waren, sei es ihnen so gut ergangen.

Kaum eine Woche vergeht, ohne dass im russischen Staatsfernsehen unfassbare Forderungen gestellt oder manische Drohungen ausgesprochen werden. Das jüngste Beispiel solcher Äußerungen traf die europäischen Nachbarländer Russlands.

Der Fernsehmoderator Wladimir Solowjow legte in seiner abendlichen Sendung im Staatskanal „Rossija 1″ nahe, dass Finnland, Polen sowie die Baltenstaaten Estland, Lettland und Litauen sich eigentlich „dem russischen Reich wieder anschließen“ wollten. Ein Ausschnitt der Sendung ist beim US-amerikanischen Nachrichtenportal „Newsweek“ zu sehen. „Sie haben eine Allianz der verärgerten ehemaligen Provinzen gebildet, die vom russischen Reich vergeblich befreit wurden (...). Sie sind jetzt alle zusammen, Polen, die Balten, die Finnen. Und Rumänien ist mit hineingezogen worden“, so Solowjow.

Ukrainische Verteidigung: In Bachmut gehen die erbitterten Kämpfe weiter Die ukrainischen Truppen ziehen sich nach Erkenntnissen des britischen Militärgeheimdienstes aus einem Teil der erbittert umkämpften Stadt Bachmut zurück. © Quelle: Reuters

Damit spielte Solowjow auf das Militärbündnis Nato an, dem diese Staaten angehören. Finnland ist erst in der vergangenen Woche offiziell 31. Mitglied der Verteidigungsallianz geworden. Finnland und Russland trennt eine gut 1300 Kilometer lange Grenze. Bis zum Jahr 1917, als das russische Zarenreich mit der Februarrevolution in sich zusammenbrach, gehörten sowohl Finnland als auch Polen und die Baltenstaaten mindestens in Teilen dem Imperium an. Im Krieg in der Ukraine unterstützen die Nato-Staaten das angegriffene Land.

„Sie wollen dem Russischen Reich auf einem komplizierten Weg wieder beitreten“

Der wahre Wunsch dieser Länder sei jedoch: „Mutter Russland hole uns nach Hause“, zitierte Solowjow die Chefredakteurin des Propagandasender RT, Margarita Simonjan. „Sie wollen dem Russischen Reich auf einem komplizierten Weg wieder beitreten“, fügte Solowjow hinzu. Finnland habe sich gut entwickelt unter russischer Herrschaft. Der polnische Fall sei etwas komplizierter gewesen. Auch Anton Geraschchenko, Berater des ukrainischen Innenministers, teilte den Ausschnitt aus Solowjows Sendung auf seinem Twitter-Kanal.

Die russische Propaganda wettert immer wieder gegen die westlichen Verbündeten der Ukraine. So forderte Solowjow bereits einen Atomschlag gegen Nato-Staaten, drohte mit einem Einmarsch russischer Truppen in Berlin und verglich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Adolf Hitler. Anfang Februar wurde zudem bekannt, dass der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré in einer von Solowjows Sendungen zu Gast war.

RND/sic