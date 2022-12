Kretschmann hält Proteste der „Letzten Generation“ für „anmaßend“

Frauen an vorderster Front

Frauen an vorderster Front

So feminin ist der ukrainische Widerstand

„Die ukrainische Armee war und bleibt einer der Armeen, in welchen die meisten Frauen dienen“, verkündet Präsident Wolodymyr Selenskyj stolz. Tatsächlich ist der Frauenanteil in der ukrainischen Armee mit bis zu 22 Prozent höher als in der Bundeswehr. Ist der Wandel der eher patriarchalisch geprägten Gesellschaft der Ukraine von Dauer?