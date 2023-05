Kretschmann-Nachfolge in Baden-Württemberg: Der Favorit heißt Cem Özdemir

Berlin. Winfried Kretschmann wurde am Mittwoch 75 Jahre alt. Da lag es nahe, den baden-württembergischen Ministerpräsidenten gebührend zu feiern. Es war indes kein grüner Parteifreund, der in Stuttgart die Laudatio hielt. Da es sich um einen Festakt der Landesregierung handelte, sagte Innenminister Thomas Strobl von der CDU an Kretschmanns Adresse: „Du wirst noch gebraucht. Wir brauchen dich noch. Das Land braucht dich noch.“

Tatsächlich ist dem einstigen Lehrer Historisches gelungen. Er ist seit dem 12. Mai 2011 Regierungschef eines Landes, das bis dahin so unionsdominiert war wie heute nur noch Bayern. Nachdem Kretschmann zunächst mit der SPD regierte, zwang er die CDU später sogar in die Rolle des Juniorpartners. Das könnte noch eine Weile so weitergehen. Die bedächtige Art des Ministerpräsidenten, der dann und wann – wie er selbst sagt – „aufs Blech haut“, wird überwiegend geschätzt.

Einer fortgesetzten Regentschaft steht freilich eben jenes Alter entgegen, dessentwegen Kretschmann am Mittwoch gefeiert wurde, weshalb sich die Fragen, wer ihm denn einst nachfolgen könnte, häufen. Bis spätestens Frühjahr 2026 muss die Antwort gefunden sein. Dann wird ein neuer Landtag gewählt.

Nach jetzigem Stand könnte der Nachfolger Cem Özdemir heißen. Ein baden-württembergischer Parteifreund sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Wenn er will, wird er es. Aber das wird nicht vor der Europawahl entschieden.“ Die ist Anfang Juni 2024. Andere Mitglieder des Landesverbandes bestätigen dies. Dem 57-jährigen „anatolischen Schwaben“ aus Bad Urach werden die besten Chancen eingeräumt.

Die Art, in der Kretschmann kürzlich den Parteiaustritt des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer nach einer neuen Entgleisung kommentierte, legt nahe, wen er sich unter anderen Umständen selbst als Nachfolger hätte vorstellen können. Kretschmann sagte: „Ich finde das außerordentlich schmerzlich, was da passiert ist.“ Zu ändern ist es nicht mehr.

Als denkbarer Ministerpräsident gilt der Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Andreas Schwarz. Er wird als inhaltlich beschlagen und seriös beschrieben. Allerdings ist der Wirtschaftsjurist mit 43 Jahren – gemessen an Kretschmann – noch jung und bundesweit fast unbekannt. Immer mal wieder wird Finanzminister Danyal Bayaz genannt. Er ist smart und seit seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter gut vernetzt. Interessant ist, dass Bayaz mit der grünen Fraktionsvorsitzenden im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, liiert ist und ein Kind hat. Der Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters ist aber noch jünger als Schwarz, nämlich 39. Für ihn käme die Aufgabe wohl zu früh.

Özdemir dementiert Ambitionen nicht

So gesehen ist Özdemir, der Bayaz früher als Vorbild diente, Favorit – auch wenn manche weiter bezweifeln, dass Badener und Schwaben einen Regenten mit Migrationshintergrund akzeptieren würden. Der Bundeslandwirtschaftsminister zog 1994 erstmals in den Bundestag ein, also vor fast 30 Jahren. Er war eine Zeit lang Mitglied des Europaparlaments und zehn Jahre lang Chef der Grünen. Zudem ist Özdemir Oberrealo und durchsetzungsstark. Auffallend ist schließlich, dass er Ambitionen nicht dementiert, sondern vielmehr seine Nähe zum Land demonstriert, etwa durch Besuche von Heimspielen des VfB Stuttgart.

Das Landwirtschaftsministerium passt nicht wirklich zu Özdemir. Doch mehr ist in Berlin nicht drin. Im Gegenteil: Die Grünen schwächeln. Nicht ausgeschlossen, dass sie nach der Bundestagswahl 2025 überhaupt keine Ministerposten mehr besetzen. Da könnte Baden-Württemberg plötzlich sehr reizvoll sein.