Kretschmann sieht in 2023 „Kipppunkt“ für deutschen Wohlstand

Ukraine meldet erneute russische Angriffe mit Kamikazedrohnen

Das neue Jahr startet weltweit mit Feuerwerk. In der Ukraine wurde an Neujahr indes eine russische Angriffswelle von Kamikazedrohnen gemeldet. Das ukrainische Militär will hingegen gleich Hunderte russische Soldaten außer Gefecht gesetzt haben. Die Nacht im Überblick.