Krieg gegen die Ukraine: Putin gibt der Diplomatie keine Chance

Wie Tausende Ukrainer in Hotels in Bulgarien ausharren

Mehr als 124.000 Menschen aus der Ukraine sind bislang nach Bulgarien geflüchtet. Viele von ihnen finden Schutz in Hotels an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Wie einst in den Sommern vor der Corona-Pandemie und dem Krieg begegnen sie hier auch russischen Touristen.