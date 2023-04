Der vergessene Krieg im Jemen: Plötzlich scheint Frieden möglich

Hoffnung in einem vergessenen Krieg: Die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran scheint sich auch auf den Jemen auszuwirken. Die rivalisierenden Regionalmächte führen in dem Land seit 2014 einen Stellvertreterkrieg. Jetzt wurde erstmals verhandelt.

Kairo. Konflikte wie der im Jemen wurde aus der Wahrnehmung der westlichen Öffentlichkeit weitgehend verdrängt – weil das Grauen des Krieges in der Ukraine so viel näher scheint, zudem Bilder in Echtzeit liefert und sich klarer deuten lässt, wer Täter und wer Opfer ist. Im Jemen, am südlichen Ende der Arabischen Halbinsel, sterben in einem schrecklichen Bürgerkrieg seit 2014 Menschen – doch nur selten wurde darüber berichtet.

Jetzt gibt es Hoffnung für „Arabia Felix“, das glückliche Arabien, wie die Region im Altertum genannt wurde. Vertreter Saudi-Arabiens und der Huthi-Rebellen trafen sich am Sonntag zu Gesprächen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa.

Die vom saudischen Botschafter im Jemen Mohammed bin Said Al-Dschaber angeführte Delegation aus Riad traf mit dem Chef des obersten politischen Gremiums der Huthis, Mahdi al-Maschat, zusammen, meldete die von den Huthis betriebene Nachrichtenagentur Saba. Der UN-Jemenbeauftragte Hans Grundberg sprach vom größten Fortschritt seit Beginn des Bürgerkrieges.

Mohammed al-Bukaiti, ein Huthi-Führer, hatte zuvor via Twitter geäußert, saudische und omanische Beamte würden „Möglichkeiten zur Erreichung eines umfassenden und dauerhaften Friedens in der Region“ erörtern. Er sagte, ein ehrenvoller Frieden zwischen den Huthis und Saudi-Arabien sei „ein Triumph für beide Parteien“. Er forderte alle Seiten auf, Schritte zu unternehmen, um „eine friedliche Atmosphäre zu bewahren und sich darauf vorzubereiten, die Vergangenheit hinter sich zu lassen“.

Die Ursprünge des Konflikts

Bereits 2004 eskalierten die Spannungen zwischen den Huthi-Rebellen, einer vor allem von der Minderheit der schiitischen Zaiditen getragenen Bewegung im Nordwesten des Landes, die der sunnitischen Regierung in der Hauptstadt Sanaa Diskriminierung und Benachteiligung vorwerfen. Ali Abdullah Saleh, Präsident des erst seit 1990 vereinigten Jemen, befürchtete die erneute Spaltung in einen sozialistischen Südjemen und einen traditionellen Norden und regierte mit brutalen Mitteln. Die Rebellenmiliz der Huthis, die sich selbst „Ansar Allah“ (Partisanen Gottes) nennt, setzte daraufhin Guerillataktiken ein.

Im Sommer 2014 rückten die Huthi-Rebellen nach Jahren des politischen Chaos und der Gewalt im Jemen auf die Hauptstadt Sanaa vor und nahmen sie schließlich ein. Dabei wurden sie von Stämmen unterstützt, die gegen die Zentralregierung aufbegehrten.

Die Regierung von Übergangspräsident Abed Rabbo Mansur Hadi floh zunächst nach Aden im Süden des Landes, bis die Huthis auch auf diese Hafenstadt vorrückten. Ende März 2015 blieb der Regierung nur noch die Flucht nach Saudi-Arabien. Fast zeitgleich startete eine von Saudi-Arabien gebildete und angeführte sunnitische Militärallianz gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen am 26. März 2015 mit Luftangriffen.

Beginn einer humanitären Katastrophe

Allein durch die Luftangriffe der saudisch geführten Militärallianz sollen laut UN-Angaben mindestens 3081 Zivilisten getötet worden sein. Zivilisten waren von den Kämpfen im Jemen überproportional stark betroffen und stellen über die Hälfte der Todesopfer. Laut Ocha (Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten) starben allein bis Ende 2020 infolge des Krieges etwa 233.000 Menschen, davon ca. 131.000 durch „indirekte Folgen“. Über 2,5 Millionen Menschen sind nach UN-Angaben seit Beginn der Militärintervention bis Dezember 2015 zur Flucht gezwungen worden.

Diplomatische Offensive des Oman

Der Oman, ursprünglich auch Teil der von Saudi-Arabien geführten Allianz zur Unterstützung der jemenitischen Regierung, begann zwischen den verfeindeten Parteien diplomatische Brücken zu bauen. Bereits 2021 kam es daraufhin zu Gesprächen zwischen Huthi-Rebellen, Saudi-Arabien und den USA in der omanischen Hauptstadt Maskat. Ziel war der Frieden in einem einheitlichen Jemen unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten, wobei ein föderalistisches Modell zwischen den religiös unterschiedlichen Regionen des Landes favorisiert wurde.

Auf diesem vom iranischen Außenministerium veröffentlichten Bild reichen sich Hussein Amirabdollahian, Außenminister des Iran, Prinz Faisal bin Farhan Al Saud, Außenminister von Saudi-Arabien, und Qin Gang, Außenminister von China, die Hand. © Quelle: Uncredited/Iranian Foreign Minis

Der Durchbruch – Tauwetter zwischen Teheran und Riad

Ein Durchbruch in den Verhandlungen wurde erst möglich, als es im Frühjahr 2023 zu einem Tauwetter zwischen den Erzfeinden und konkurrierenden Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran kam. Saudi-Arabiens König Salman lud den Präsidenten des Iran, Ebrahim Raisi, zu einem Staatsbesuch ein. Zu einem ersten Treffen zwischen den Außenministern beider Staaten kam es auf Vermittlung Pekings am 6. April in der chinesischen Hauptstadt.

Dies ist ein Moment, der genutzt werden muss und auf dem aufgebaut werden kann. Hans Grundberg, UN-Jemenbeauftragter

Das Fundament war gelegt, auch wenn es bis zu einem dauerhaften Frieden im ärmsten Land der Arabischen Halbinsel noch ein weiter Weg ist. Hans Grundberg, der aus Schweden stammende UN-Jemenbeauftragte, sprach vom „größten Fortschritt in Richtung eines dauerhaften Friedens“. „Dies ist ein Moment, der genutzt werden muss und auf dem aufgebaut werden kann“, so Grundberg. „Es ist eine echte Chance, einen inklusiven politischen Prozess unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen einzuleiten, um den Konflikt nachhaltig zu beenden.“

Geste guten Willens: Gefangene Huthi frei

Als Geste des guten Willens ließ Saudi-Arabien am Wochenende 13 kriegsgefangene Huthis frei, wie die Rebellen bestätigten. Sie seien gegen einen saudischen Kriegsgefangenen ausgetauscht worden, so der für Gefangenenaustausch zuständige Huthi-Vertreter Abdul-Kader al-Murtasa.

Die Aktion sei Teil eines im März von den UN vermittelten Abkommens, das die Freilassung von fast 900 Gefangenen beider Seiten vorsehe.

