Iran soll Bau einer Drohnenfabrik in Russland unterstützen

Washington. Der Iran unterstützt Russland nach Informationen der US-Geheimdienste beim Bau einer Drohnenfabrik östlich von Moskau. Der Kreml wolle sich auf diese Weise ständigen Nachschub für den Angriff auf die Ukraine sichern, hieß es in einem Bericht der Geheimdienste, den das Weiße Haus am Freitag veröffentlichte.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte, US-Geheimdienstmitarbeiter glaubten, dass eine Fertigungsanlage in der russischen Sonderwirtschaftszone Alabuga zu Beginn des kommenden Jahres betriebsbereit sein könnte. Das Weiße Haus veröffentlichte auch Satellitenbilder, die im April von dem Industriestandort einige Hundert Kilometer östlich von Moskau aufgenommen wurden.

Kirby sagte, US-Beamte hätten außerdem ermittelt, dass der Iran weiterhin das russische Militär mit Angriffsdrohnen aus eigener Produktion beliefere. Die Drohnen würden über das Kaspische Meer von Amirabad im Iran nach Machatschkala in Russland verschifft und dann von den russischen Streitkräften gegen die Ukraine eingesetzt. Im Mai erhielt Russland nach Angaben des Weißen Hauses auf diese Weise Hunderte Angriffsdrohnen sowie Ausrüstung für die Drohnenproduktion aus dem Iran.

„Dies ist eine umfassende Verteidigungspartnerschaft, die der Ukraine, den Nachbarn des Irans und der internationalen Gemeinschaft schadet“, sagte Kirby. Weiterhin würden alle zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt, um diese Aktivitäten aufzudecken und zu stören, auch durch die Veröffentlichung der Erkenntnisse. „Und wir sind bereit, noch mehr zu tun.“

Der Sprecher kündigte an, die Regierung werde am Freitag eine neue Empfehlung veröffentlichen, die Unternehmen und anderen Regierungen dabei helfen solle, nicht unwissentlich zum iranischen Drohnenprogramm beizutragen. Die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und Großbritannien erließen in den vergangenen Monaten Vorschriften, um die Lieferung von Drohnenkomponenten nach Russland und in den Iran zu unterbinden.

US-Regierung: Iran und Russland planen Drohnenfertigungsstraße

Die Regierung von Präsident Joe Biden hatte im Dezember mitgeteilt, sie gehe davon aus, dass Teheran und Moskau den Aufbau einer Drohnenfertigungsstraße in Russland für den Ukraine-Krieg in Erwägung zögen. Die neuen Informationen deuten darauf hin, dass das Projekt in der Region Jelabuga in der Region Tatarstan bereits über das Konzeptstadium hinaus ist. Der Iran lieferte nach eigenen Angaben vor Beginn des Krieges Drohnen an Russland, seitdem jedoch nicht mehr.

Die US-Regierung hat wiederholt nachrichtendienstliche Erkenntnisse veröffentlicht, aus denen hervorging, wie der Iran den russischen Angriff auf die Ukraine unterstützt. Mit den Veröffentlichungen wolle man eine sich vertiefende Verteidigungspartnerschaft zwischen Russland und dem Iran verdeutlichen, wie US-Vertreter sagten. Sie sind auch Teil der Bemühungen der US-Regierung, den Krieg in der öffentlichen Aufmerksamkeit zu halten, in der Hoffnung, die globale Isolation Russlands weiter zu fördern.

RND/AP