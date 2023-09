„Was ist der Plan für den Sieg?“: Republikaner McCarthy verlangt Antworten von Selenskyj

Washington. Die oppositionellen US-Republikaner in Repräsentantenhaus und Senat haben unterschiedlich auf die Wünsche der Ukraine nach weiteren Waffenlieferungen reagiert. Während der Repräsentantenhausvorsitzende Kevin McCarthy sagte, er habe beim Besuch von Wolodymyr Selenskyj noch Fragen an den ukrainischen Präsidenten, machte sich der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, für eine robuste Unterstützung der Ukraine stark.

Selenskyj wollte am Donnerstag mit Präsident Joe Biden und US-Militärs sprechen und im Kongress Vertreter von Republikanern und Demokraten treffen. Seit seinem Washingtonbesuch Ende vergangenen Jahres ist die Haltung einiger Republikaner zu Ukrainehilfen kritischer geworden.

USA stellt Milliardensumme an Militärausrüstung bereit

Der US-Kongress hat seit Kriegsbeginn rund 113 Milliarden Dollar (knapp 106 Milliarden Euro) militärische und zivile Unterstützung für die Ukraine genehmigt. Die US-Regierung wirbt für die Freigabe von weiteren 24 Milliarden Dollar für die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasion.

McCarthy sieht sich im Repräsentantenhaus zunehmender Ablehnung des rechten Parteiflügels ausgesetzt, auf den er wegen der knappen Mehrheit der Republikaner in der Kammer Rücksicht nehmen muss. Er wollte Selenskyj mit Vertretern beider Parteien treffen und sagte, bevor er weitere Gelder freigebe, wolle er wissen, was aus den Mitteln geworden ist, die bereits geflossen sind. „Ich werde Fragen an Präsident Selenskyj haben“, kündigte McCarthy an. „Was ist der Plan für den Sieg?“

Im Senat kann Selenskyj hingegen auf die Unterstützung McConnells zählen. Dieser forderte führende Regierungsmitglieder auf, sich stärker für die Unterstützung der Ukraine ins Zeug zu legen, damit der Kongress Selenskyj die für einen Sieg erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen könne. „Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mehr über Ukraine-Sachen rede als der Präsident“, sagte er.

Allerdings hat auch McConnell nicht alle Fraktionsmitglieder hinter sich. Der republikanische Senator Josh Hawley zeigte sich nach einem Gespräch mit Außenminister Antony Blinken und Geheimdienstvertretern zur Ukraine nicht überzeugt. „Es ist noch nicht zu Ende“, sagte Hawley. „Was uns im Grunde genommen gesagt wird, ist: "Schnallt euch an und holt euer Scheckbuch raus."“

