Rund 400 Museen, Kirchen, Denkmale und Archive sind bislang im russischen Angriffskrieg in der Ukraine zerstört oder schwer beschädigt worden. Kulturwissenschaftler und Künstler kritisieren, dass Russland eine zielstrebige Vernichtung ukrainischer Kultur und Identität anstrebt.

Berlin. Der russische Angriffskrieg vernichtet nicht nur Militärbasen, Industriebetriebe und Verkehrsinfrastruktur in der Ukraine, sondern auch viele Kulturgüter. Etwa 400 Museen, Kirchen, Denkmale und Archive sind nach fünf Monaten Krieg zerstört oder mindestens schwer beschädigt worden, rechnet Andrii Portnov vor. Der ukrainische Historiker lehrt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und beobachtet das Geschehen in seiner Heimat sehr genau.

Er sieht hinter den russischen Angriffen Methode. „Es handelt sich um die zielstrebige Vernichtung der ukrainischen Kultur“, sagte Portnov auf einer vom Deutsch-Ukrainischen Forum (DUF) und der Robert-Havemann-Gesellschaft in Berlin digital veranstalteten Expertenrunde zur Gefährdung des ukrainischen Kulturerbes durch Russlands Angriffskrieg.