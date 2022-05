Dass Russlands die international geächteten Vakuumbomben im Arsenal hat, ist schon länger bekannt. Nun wurde ein Video veröffentlicht, das ihren Einsatz in der Ukraine nahelegt.

Russland soll in der Region Donezk Vakuumbomben eingesetzt haben. Reporter der russischen Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ haben am Montag ein Video veröffentlicht, das deren Verwendung bei einem Angriff in der Stadt Lyman belegen soll. Es wurde auch auf Twitter gepostet. Unabhängig überprüfen lässt sich der Bericht nicht.

Bomben international geächtet

Vakuumbomben sind Streubomben, in Fachkreisen heißen sie „thermobatische Bomben“. Dazugehörige Waffensysteme bestehen aus einem Brennstoffbehälter und zwei separaten Sprengladungen. Die erste explodiert, um Brennstoffpartikel zu zerstreuen und die zweite, um die Partikel und Sauerstoff in der Luft zu entzünden. Sie erzeugen extremen Druck und extreme Hitze. Das US-Verteidigungsministerium hat erklärt, Startsysteme für thermobatische Waffen seien in der Ukraine gesichtet worden. Den Einsatz konnte das Pentagon jedoch nicht bestätigen.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Streubomben sind in den meisten Ländern der Welt geächtet. Mehr als hundert Staaten gehören bereits einem 2010 in Kraft getretenen Übereinkommen gegen Streumunition an, darunter Deutschland.

Eine der mächtigsten Waffen Russlands

Bei dem Angriff soll der TOS-1A „Solntsepyok“ (übersetzt „Sonnenglut“), verwendet worden sein. Dies ist eine der mächtigsten Waffen im Arsenal Russlands. Der Raketenwerfer wurde bereits in Tschetschenien und Syrien eingesetzt.

RND/AP/sf

