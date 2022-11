Wasserversorgung in Kiew wiederhergestellt

Am Morgen nach den schweren russischen Raketenangriffen konnte die Strom- und Wasserversorgung in Kiew erst teilweise wieder hergestellt werden.

Russische Raketenangriffe haben in der Ukraine schwere Schäden an der Infrastruktur verursacht. Ein Teil der Wasserversorgung konnte nun wieder sichergestellt werden, heißt es am Donnerstag. Viele Haushalte sind jedoch weiterhin immer ohne Strom.