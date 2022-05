Im ukrainischen Mariupol sind laut Stadtverwaltung 200 Leichen gefunden worden. Sie sind nach Behördenangaben in den Trümmern eines zusammengestürzten Wohngebäudes entdeckt worden.

Russische Soldaten in zerstörter Stadt Mariupol (Symbolfoto)

Ukraine: 200 Leichen unter Trümmern in Mariupol entdeckt

Verwesungsgeruch in der Nachbarschaft

Kiew.In der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach Angaben aus der Stadtverwaltung unter Trümmern 200 Leichen gefunden worden. Ein Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, sagte, die Toten seien im Keller eines zusammengestürzten Wohngebäudes gefunden worden. Sie befänden sich in einem Zustand der Verwesung. Der Verwesungsgeruch sei durch die Nachbarschaft gezogen. Gefunden wurden die Leichen nach Behördenangaben vom Dienstag von Arbeitern, die die Trümmer durchsuchten.

Es handelt sich um die jüngste grausige Entdeckung in der zerstörten Stadt am Asowschen Meer, die Schauplatz schlimmsten Leides in dem russischen Angriffskrieg war. Russische Truppen hatten jüngst die vollständige Kontrolle über Mariupol verkündet.

Wegen der erbitterten Verteidigung der Stadt durch ukrainische Kämpfer im Azovstal-Stahlwerk ist Mariupol zu einem weltweiten Symbol des Widerstands geworden.

Räumung von Stahlwerk Azovstal: Russische Soldaten beseitigen Minen und Sprengfallen Die Minen sollen kontrolliert gesprengt werden. Wege und Straßen des Stahlwerks werden mit Bulldozern von Trümmern befreit. © Quelle: Reuters

Selenskyj: Russland führt „totalen Krieg“

Kurz vor der Bekanntgabe des Leichenfunds hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Russland vorgeworfen, einen „totalen Krieg“ gegen sein Land zu führen. Moskau gehe es darum, so viele Menschen in der Ukraine zu töten und so viel Infrastruktur zu zerstören wie nur möglich.

RND/AP

