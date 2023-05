Russland gibt Ukraine Schuld an Prilepin-Attentat – Wagner-Kämpfer bereiten offenbar Abzug vor

Pro Asyl über die aktuelle Flüchtlingsdebatte

„Es ist beschämend für einen Club von 27 Demokratien“: Was gerade an den EU-Außengrenzen passiert

Immer wieder wurde in den vergangenen Monaten über eine zunehmende Zahl von Geflüchteten gesprochen. Aber ist das wirklich so? Und was erleben die Menschen, die an den EU-Außengrenzen ankommen? Karl Kopp, Leiter der Europaabteilung der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl, berichtet über die Zustände und erklärt, wieso die Lage nicht mit 2015 zu vergleichen ist.