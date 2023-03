Selenskyj: Russland beschießt Wohnhäuser im Zentrum von Kramatorsk

Erdbeben in Türkei und Syrien Erdbeben in Türkei und Syrien

Benefizkonzert in Neumünster für die Erdbebenopfer

Drei Blasorchester aus Neumünster und Bokhorst möchten ein Zeichen setzen: Auf Initiative des Posaunenchors Bokhorst findet am Mittwoch, 15. März, in Neumünsters Stadthalle ein Benefizkonzert für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien statt.