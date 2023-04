Russland meldet versuchten Drohnenangriff auf Sewastopol – Drohne vor Moskau entdeckt

Die russische Armee hat am Montag erneut einen versuchten Drohnenangriff auf die Krim-Hafenstadt Sewastopol gemeldet. Der Angriff sei abgewehrt worden, hieß es. Auch in der Nähe von Moskau sei am Wochenende eine ukrainische Drohne entdeckt worden. Kiew schweigt zu den Vorfällen.

Kiew. Die russischen Streitkräfte auf der Halbinsel Krim haben nach russischen Angaben einen ukrainischen Angriff auf einen Marinestützpunkt abgewehrt. Der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef der Hafenstadt Sewastopol auf der Krim, Michail Raswoschajew, sagte am Montag, eine ukrainische Seedrohne sei zerstört worden. Sie habe in den frühen Morgenstunden versucht, den Hafen anzugreifen, eine weitere sei explodiert.

Die Explosionen ließen dem Verwaltungschef zufolge Fensterscheiben in mehreren Wohnhäusern zerspringen, richteten jedoch keine weiteren Schäden an. Sewastopol beherbergt den wichtigsten russischen Marinestützpunkt auf der Krim, die Russland 2014 illegal annektierte. Die ukrainischen Behörden kommentierten die Äußerungen von Raswoschajew nicht. Schon in der Vergangenheit bekannten sich ukrainische Vertreter nicht zu Angriffen auf Sewastopol und andere russische oder russisch besetzte Gebiete. Die Ukraine betonte aber das Recht des Landes, als Reaktion auf die russische Aggression jedes Ziel anzugreifen.

Russische Medien berichteten zudem vom Fund einer ukrainischen Angriffsdrohne in einem Wald etwa 30 Kilometer östlich von Moskau. Sie explodierte den Berichten zufolge nicht, dennoch unterstrich die Entdeckung die Fähigkeit der Ukraine, tief ins Landesinnere Russlands vorzudringen.

Russland spricht von Erfolgen in Bachmut

Unterdessen wurde weiter um die ukrainische Kleinstadt Bachmut im Osten gekämpft. Der Eigentümer der Söldnergruppe Wagner, die die Offensive in Bachmut anführt, Jewgeni Prigoschin, sagte am Montag, die ukrainischen Truppen seien in einen zwei Quadratkilometer großen Teil im Westen der Stadt zurückgedrängt worden. Seine Behauptung konnte nicht unabhängig überprüft werden. „Unsere Aufgabe ist es, die ukrainische Armee zu zermürben und zu verhindern, dass sie eine Gegenoffensive startet“, sagte Prigoschin. Die Ukraine werde eine solche Offensive wahrscheinlich in den kommenden Wochen starten, sobald der Boden trocken genug sei, damit Panzer und andere schwere Fahrzeuge darauf fahren könnten.

Versehentlicher Beschuss eines russischen Grenzorts durch Kampfjet gemeldet Der Gouverneur der Region Belgorod teilte über Telegram mit, in einer der Hauptstraßen der Stadt sei ein 20 Meter breiter Krater entstanden. © Quelle: Reuters

Der Direktor des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Generalmajor Kyrylo Budanow, bezeichnete in einem Interview mit RBC-Ukraine die geplante Gegenoffensive als Meilenstein in der modernen Geschichte der Ukraine. Durch sie werde das Land bedeutende Gebiete zurückgewinnen. „Jeder versteht, dass wir kurz davor sind“, sagte er. Russische Militärblogger spekulierten, dass eine solche Gegenoffensive von einer Reihe von Drohnenangriffen begleitet werden könnte.

Russland meldet ukrainische Drohne bei Moskau

In russischen Medien wurde die in der Nähe von Moskau abgestürzte Drohne als eine UJ-22 Airborne aus ukrainischer Produktion identifiziert. Es hieß, sie sei am Sonntag von einem Anwohner gefunden worden. Den Berichten zufolge soll die Drohne abgestürzt sein, nachdem ihr der Treibstoff ausgegangen oder sie gegen einen Baum geprallt war. Sie soll 17 Kilogramm Sprengstoff an Bord gehabt haben. Die UJ-22 ist eine kleine Aufklärungsdrohne, die etwa 20 Kilogramm Sprengstoff tragen kann und eine autonome Flugreichweite von bis zu 800 Kilometern hat.

Das ukrainische Präsidialamt meldete am Montag, bei den jüngsten russischen Angriffen seien innerhalb von 24 Stunden mindestens vier Zivilisten getötet und 13 weitere verletzt worden. Zwei Menschen kamen in Bachmut ums Leben, zwei weitere in Cherson im Süden des Landes.

